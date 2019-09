Već punih 12 godina ekipa Provjerenog simbol je borbe za pravdu. Nova sezona počinje već ovog četvrtka, a uoči nove sezone reporter Mato Barišić za DNEVNIK.hr prisjetio se svojih početaka u emisiji i otkrio je li ikada imao želju raditi nešto drugo osim novinarstva.

Vrijedna reporterska ekipa emisije Provjereno u 13. sezoni nastavit će donositi priče koje moraju biti ispričane i time poticati institucije na efikasnije djelovanje, ukazivati na nepravde te mijenjati društvo i živote ljudi nabolje. Uoči početka nove sezone dio ekipe Provjerenog, Mato Barišić kaže da je publika snažan vjetar u leđa, a za DNEVNIK.hr prisjetio se svojiih početaka u emisiji.

S obzirom na to da Provjereno ima vrlo brojnu publiku, kakav je osjećaj uživati povjerenje građana kakvo imate kao novinar te emisije?

I divno i odgovorno. Stotine tisuća ljudi koji nas vjerno prate od početka, i tako iz tjedna u tjedan, snažan su vjetar u leđa za naš rad. Tako inzistiranje na odgovorima, ponekad i vrlo neugodne situacije, dani provedeni na terenu i sati telefoniranja, čitanja stotina stranica nisu uzalud jer znamo zašto to radimo, zbog svih njih koji nas baš zbog toga cijene i baš nama vjeruju.

Nimalo laki počeci

Što biste rekli da je najveći izazov u vašem poslu? Kako se s takvim izazovima i sami nosite?

Najveći izazov je ostati tu gdje 'Provjereno' jest. Opravdati i dalje povjerenje gledatelja. Osobno, mogu reći, to je da ostanemo objektivni, temeljiti, profesionalni, no prije svega ljudi! Empatični i puni razumijevanja za ljude koji nam nerijetko kažu ono što nikome nisu. Svaka priča je izazov. Svaka nosi svoju težinu. Dok god ju ne shvaćamo samo kao priču, već kao nečiji život i sudbinu, na dobrom smo putu.

Kakvi su bili vaši počeci u emisiji? Sjećate li se svoje prve priče?

Počeci su bili nimalo laki. Graditi kuću iz temelja, kuću koja će mnogima s godinama postati utočište nosi veliku odgovornost. Gradilo se polako i oprezno, ali s puno entuzijazma i odricanja. Sjećam se neprospavanih noći, strepnje 'kako ću ovo, kako ono', pisanja tekstova satima, promišljanja o svakom kadru, svakoj riječi.

Prva moja priča u 'Provjerenom' bila je davnog rujna 2007., a radio sam temu o ljudima stradalim u minskim poljima. Teške sudbine ljudi koji su u poslijeratnom razdoblju jedva izvukli živu glavu. Od poljoprivrednika iz Srijema i okolice Petrinje, do dječaka iz Škabrnje koji je nedaleko od obiteljske kuće umalo smrtno stradao. Sjećam se da sam samo za tu priču prešao 600-tinjak kilometara, ali bio je to poseban osjećaj. Prva priča. Nisam ni sanjao da će se kilometraže popeti do brojeva koje nakon 12 godina ne mogu više niti otprilike procijeniti.

Priče koje nikada ne završe

Od svega što ste vidjeli i svih priča na kojima ste radili tijekom godina, koje se uvijek rado prisjetite?

Puno je više onih kojih se sjetim s grčem u želucu. Nažalost, te sudbine zlostavljanih, obespravljenih, ljudi kojima upravljaju i kroje im sudbine lokalni moćnici... te priče nikad praktički ne završe. Ti ljudi postanu ne sugovornici, nego ljudi čije sudbine, obitelji, probleme pratiš godinama. Ima, naravno, i lijepih kojih se sjetiš pa plačeš od smijeha, poput bake bećaruše, onih koji ti daju snage poput Nicka Vujičića ili malenog Ismaila iz Zenice - dječaka bez ruku koji pliva i osvaja medalje. Našeg Jose, koji je našao svoj novi dom u Bistri i njegovih roditelja, heroja koji su pojam borbe za svoje dijete dignuli na najvišu ljestvicu.

Mato nam je priznao da je bilo trenutaka u kojima je poželio raditi nešto drugo, no ljubav prema novinarstvu uvijek je prevagnula. ''Vjerojatno zato što duboko u sebi znam da je novinarstvo to što trebam raditi'', rekao je Mato Barišić, koji se stresa u slobodno vrijeme voli rješavati kopanjem po vrtu i sađenjem biljaka.

