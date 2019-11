Ekipa Provjerenog donosi priču o jedanaestogodišnjem dječaku Dejanu, od čije su drvene kućice od dvadesetak kvadrata pa do škole dva kilometra asfaltnoga puta i još tri kilometra blatnjava i skliska makadama. Majka ga je napustila prije nekoliko godina i sa sobom povela onoga koga najviše voli – njegovu mlađu sestru.

Do kuće jedanaestogodišnjeg učenika Dejana ne vozi autobus, nego više kilometara mora pješačiti po makadamu uz brijeg. Zimi je snijeg, a na proljeće i ujesen izlije se nabujala Sana. Kada živiš u jednom od zaselaka u Donjim Agićima, prvi ti susjedi, kaže Dejan, nisu ljudi nego životinje.

U kućici od dvadesetaka kvadrata živi s bakom, djedom i tatom. Tata i djed rade u rudniku i više su na poslu nego kod kuće. Tata inače spava u kućici pokraj, koja je nekada bila štala. Dejan i baka noću dijele isti kauč. Zbog bolnih nogu ona ionako spava sjedeći pa kaže da im nije tijesno. Dejanu je zapravo više mama nego baka.

Tužna priča o ostavljenom dječaku u Provjerenom (Foto: Provjereno)

Ona koja ga je rodila ostavila ga je prije više od četiri godine. Jedno je jutro uzela njegovu mlađu sestru i samo otišla. Što bi joj rekao da je vidi, iskreno dječji priznaje da nema pojma, ali bi je zamolio da mu vrati sestru.

''Zadnji sam je put vidio prije tri godine. Kad je otišla, imala je četiri, četiri i pol godine. Zove se Dejana i vidio sam je u godini i pol, dva puta. Onda je više nisam ni vidio'', priča Dejan.

Pokrenuta akcija za pomoć Dejanu i obitelji

Po njemu je ime dobila, a sada ne zna ni kako izgleda. Zašto je mama otišla, i to na takav način, ne zna. Zna da žive negdje u okolici, ali ne i gdje točno.

Milan, Dejanov trener karatea, i sam otac dvojice dječaka, nije mogao ostati na tome da mu pomogne samo kupnjom tenisica ili kimona. Zato je s kolegom Vladom odlučio pokrenuti akciju kako bi se pomoglo Dejanu. ''Krajnji je cilj da on za Božić bude u svojoj kući. To je nekakav moto naše akcije'', kaže Vladislav. Na zemljištu bliže školi žele Dejanu i obitelji kupiti montažnu kuću i to bi bio dom u kojem krevet više ne bi morao dijeliti s bakom, u kojem bi imao vlastitu sobu.

Cijelu priču o dječaku Dejanu pogledajte večeras u emisiji Provjereno na Novoj TV.