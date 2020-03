Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tvrdi da je skroman čovjek koji je baš poput nas. Takvu percepciju dugo njeguje, iako su nedavno iscurili dijelovi iskaza dizajnera Ante Vrbana koji je uređivao Bandićev stan, ali i stanove koje je USKOK svojedobno dovodio u vezu s Bandićem. Sudeći po Vrbanovim izjavama, Bandić ne pita za cijenu: od kuhinje u vrijednosti od 350.000 kuna preko sofa od 50.000 kuna do stolica koje po komadu koštaju oko 35.000 kuna. Čak i gradonačelnikov pas Rudi spava na luksuznoj dizajnerskoj dekici.

U stanu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića može se naći luksuz vrijedan gotovo milijun kuna. Iako Bandić na pitanja o podrijetlu novca potrebnog za kupnju skupog namještaja, podaci o njemu se mogu naći u dokumentima USKOK-a.

"Milan Bandić ima kuhinju, blagovaonski stol, četiri stolice i tri sofe u vrijednosti manjeg stana u Zagrebu", rekao je Ivan Pandžić, novinar 24sata.

Pola godine nakon uhićenja Milana Bandića, u prostorijama USKOK-a ispitan je arhitekt i dizajner interijera Ante Vrban jer je gradonačelniku uređivao stan gdje živi.

"Ja nisam vodio računa o tome kolika je cijena radova koji bi ti izvođači naznačili. Međutim, sjećam se da su neki od izvođača koje je odabrao Milan Bandić dostavili račune na moje ime za usluge koje su obavili, a što bih ja prenio Milanu Bandiću koji mi je putem nekoga u stanu ostavio kuvertu s novcem za naplatu mog računa", stoji u izjavi koju je Vrban dao USKOK-u.

U kuverti je trebalo dobro šuškati jer je posvjedočio da je samo kuhinja koštala oko 350.000 kuna. Cijena bijelih Fendi sofa iznosila je između 30.000 i 50.000 kuna, iako smo ih mi uspjeli naći samo po početnoj cijeni od oko 100.000. Blagovaonski stol košta oko 50.000 kuna, jedna stolica i do 35.000 kuna, a deka na kojoj spava pas Rudi košta do 1000 kuna.

Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, i njegov pas Rudi (Foto: Igor Soban/PIXSELL)

Bandić je oporbi govorio da ne zna napraviti niti pasju kućicu, a kad su je zaista napravili, odbio ju je.

"Rekao je da je Rudi, kao i on, velika esteta i da on bira u čemu će on biti. Stoga zaključujem da Rudijeva kućica nije bila dovoljno dobro opremljena jer mi nismo stavili Fendi dekicu koja košta oko 350 eura po komadu", rekao je gradski zastupnik Renato Petek.

Otišli smo u Sabor i pitali zastupnike imaju li oni ukusa kao zagrebački gradonačelnik. Svi tvrde da žive skromno. Skromnost je hinio i Milan Bandić.

"On ima zanimljive cake kako skriti taj luksuz. Recimo, on voli skupe cipele od par tisuća eura, ali non-stop naručuje isti model kako se ne bi ispalo da ih on mijenja, nego nosi iste tri do četiri godine", rekao je Pandžić.

"I jedno zanimljivo svjedočanstvo je bilo da uvijek pazi da nema istaknutog brenda da novinari ne mogu vidjeti pa je dobio jedne cipele iz Italije. Međutim, na đonu je bila otisnuta marka brenda i jako se uplašio da će ga netko od fotoreportera slikati i objaviti da nosi cipele od par tisuća eura i nikad ih nije obuo", dodao je.

Bandićeva kći živjela u stanu čovjeka koji je dobivao poslove sa Zagrebom

Milan Bandić je u listopadu rekao da nema nikakve nekretnine osim onih koje je prijavio u imovinsku karticu. U nju je upisao stan u Bužanovoj ulici ukrašen Fendi namještajem koji je navodno kupljen kreditom.

Također, u njoj i stan u centru Zagreba koji je u vlasništvu njegove kćeri Anamarije. Vesna Bandić ga je kupila od poduzetnika Željka Šelendića i onda prepisala na nju. Prije toga u stanu je Anamarija živjela s dečkom i samo plaćala režije. Kao i Vrban, i Šelendić je bio svjedok USKOK-a.

"Mogu navesti da sam u stanu bio svega dva do tri puta. Nisam imao nikakvih problema u vidu da režije nisu bile plaćene", rekao je Šelendić.

Željko Šelendić (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

Stan je svojedobno uređivan novim namještajem, a USKOK je Šelendića pitao tko je platio to uređenje. On je rekao da nije "platio navedeni namještaj". Međutim, predočen mu je račun za namještaj koji glasi na njegov obrt. Sve je plaćeno s čak 279.000 kuna.

"Mogu navesti da je to vjerojatno iz razloga što stan glasi na obrt", rekao je Šelendić, Međutim, Ante Vrban mu je u svom iskazu proturječio.

"Meni je Željko Šelendić rekao kako će me kontaktirati Anamarija Bandić vezano uz uređenje navedenog stana, odnosno izbora namještaja, čemu ja nisam pridavao mnogo pozornosti budući sam ga smatrao svojim klijentom, a u osnovi on je i platio cjelokupne troškove uređenja stana", rekao je Vrban.

Arhitekt i dizajner Ante Vrban (Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL)

I nikakvih problema ne bi bilo u tome što je Šelendić gradonačelnikovoj kćeri dao stan na besplatno korištenje i što plaća namještaj da Šelendić nije dobivao poslove s Gradom Zagrebom. Zvali smo ga i pitali je li bilo pogodovanja.

"Ja vam nemam više komentara. Rekao sam što je bilo. To je bilo i zapisano i sve", rekao nam je preko telefona.

Bandić je Vrbanu zahvalio poklanjanjem stana

Istražitelji su sumnjali da Milan Bandić koristi i raspolaže s još tri stana kojima su formalni vlasnici Mate i Silvana Brzica, bankarska službenica i djelatnik općine u Grudama u Hercegovini.

"To je njegov školski kolega. Ja mislim da je on samo frontmen koji je za Milana Bandića odigrao jer se po nekim poreznim nalazima s kojima, koliko ja znam, raspolaže USKOK vidi da on tamo nije imao sredstva za te stanove", rekao je Dario Juričan u studenom prošle godine.

Porijeklo novca kojim je Mate Brzica, primjerice, kupio stan na Krugama vrijedan oko 1,35 milijuna kuna se ne zna, ali se zna da ga je kupio gotovinom. Na račun građevinske tvrtke Geoprojekt je uplaćivao po 90.000 kuna kako bi prikrio stvarno porijeklo novca. Mi smo u prijašnjoj reportaži dokazali da se i dalje može tako kupovati.

"Ako govorimo o vrijednosti stana od 1,8 milijuna, onda vi želite kroz više transakcija isplatiti 1,8 milijuna", rekao nam je anonimni sugovornik.

Bandića su ljudi viđali i u Gračanima, ali i na Jarunu i na Krugama, gdje Brzice imaju stan. Zanimljivo je da je USKOK pitao Vrbana upravo oko stana u Gračanima jer je i njega uređivao.

"Jednom me je prilikom nazvala jedna muška osoba kojoj se ja više ne sjećam imena te me je zamolila da svojim savjetom pomognem u vezi uređenja jednog stana u Gračanima. Za taj stan meni nije poznato u čijem je vlasništvu", rekao je Vrban USKOK-u.

Zvali smo Antu Vrbana i tražili smo ga u njegovom arhitektonskom uredu u centru grada, ali ga nismo pronašli. On Bandiću svoju uslugu nije naplatio, ali je posvjedočio da mu je Bandić u znak zahvalnosti poklonio stan na Vrbiku.

"Ante Vrban kaže da nema pojma ni čiji je bio stan. Kaže da mu je Milan Bandić donio ugovor, da ga je on potpisao. Ne zna ni kako se to upisalo na njegovo ime. Kasnije je taj stan prodao", rekao je Pandžić.

Skup namještaj ne mora u imovinsku karticu

O skupocjenom namještaju pitali smo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

"Dužnosnici u imovinsku karticu trebaju unijeti pokretnine vrijednosti veće od 30.000 kuna. Međutim, u zakonu je jasno propisano da u te pokretnine ne spadaju dijelovi kućanstva i odjevni predmeti. Dakle, namještaj u to ne spada", rekla je Martina Jurišić, glasnogovornica Povjerenstva.

Sat vrjedniji od 30.000 kuna moraš prijaviti, moraš i skupocjene umjetnine, ali ne i stolicu ili sofu. Zagrebačkog smo gradonačelnika upitali o njegovu namještaju, ali on nije bio raspoložen za razgovor.

Ana Malbaša i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić (Foto: DNEVNIK.hr)

"Milan Bandić se uvijek predstavljao kao skroman čovjek, kao čovjek iz naroda, na tome 20 godina gradi političku karijeru. Međutim, ako on ima kuhinju vrijednu skoro 400.000 kuna, sofu vrijednu 150.000 kuna, onda se ta njegova slika o skromnom čovjeku raspada", rekao je Pandžić.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa češlja imovinsku karticu skromnog Milana Bandića i provjerava sve što je u njoj navedeno. Ono što je možda ostalo skriveno ili ono što ni nije trebao unijeti – poput namještaja vrijednog gotovo milijun kuna – bi se možda ponovno mogao pozabaviti USKOK.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr