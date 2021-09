Ovo je jedna od onih priča u kojoj nećete vidjeti niti jedan potresan kadar, ali ćete se naježiti od glave do pete. Ivana Jerković Erak četvrta je u nizu vlasnica stana. Na papiru jest, ali sud kaže - žao nam je, jer je polusestra prvog u nizu vlasnika osporila njezino vlasništvo. Priču donosi Barbara Majstorović Ivezić.

Jedan stan, tisuću problema. I svi se prelamaju preko leđa ove žene. Tko je po vama krivac za ovu situaciju, pitala je reporterka Provjerenog Ivanu Jerković Erak. Ona odgovara: "Tražim odgovor na ovo pitanje. Kako je ovo moguće. Sustav koji je zakazao. Hoće netko odgovarati za ovo?"

Bivša vlasnica i agencija jamče da su papiri "čisti"

Ivana je završila fakultet kemijskog inženjerstva i zaposlila se u jednoj farmaceutskoj tvrtki. Upoznala je čovjeka svog života, udala se i krenula u potragu za stanom.

"Nakon par mjeseci traženja odlučujem se za ovaj stan koji oglašava agencija Fides. U šestom mjesecu 2017. Potpisujem ugovor s agencijom", priča nam.

Potpisuje ugovor i s bivšom vlasnicom. Ona, kao i spomenuta agencija, u ugovorima pod puno materijalnom i kaznenom odgovornošću jamče - "Da predmetna nekretnina nije opterećena nikakvim upisanim ili neupisanim teretima u korist trećih osoba kojima se isključuje, umanjuje ili ograničava pravo vlasništva".

Dakle, sve je u redu. Dobiva kredit Zagrebačke banke i subvenciju APN-a. Sve ugovore i vlasničke listove pregledale su i njihove pravne službe. Nije bilo nikakvih aktivnih zabilježbi.

"Nakon što sam se upisala u zemljišne knjige kao vlasnica stana počinjemo s renoviranjem stana, kupovinom namještaja da bih mjesec dana nakon upisa dobila prigovor na upis mene kao vlasnika", govori Ivana.

I tu počinje pakao...

Dobila je prigovor na upis vlasništva od polusestre jednog od bivših vlasnika koja živi u Švedskoj. Kako je to moguće, stan je bio prodavan i kupovan u više navrata?

"U Hrvatskoj je načelno proklamirana vjera u zemljišnu knjigu. No međutim, ta zaštita povjerenja ima puno ograničenja i izuzetaka", govori odvjetnik i pravni stručnjak, Boris Makarović.

Ispostavlja se da je problem s ovim stanom krenuo 2008. Od tada je stan promijenio čak četiri vlasnika. Ivana je ta četvrta, posljednja u nizu vlasnica. To što je njezina kupnja postala spornom zapravo je posljedica što nakon smrti prvog vlasnika, nasljednica stana prešućuje da nije jedina nasljednica.

"Za ostavinski postupak se rodoslovlje ostavitelja pa time i nasljednici u pravilu utvrđuju na temelju podataka koji daju sami nasljednici koji sudjeluju u ostavinskom postupku. Ti nasljednici mogu ne znati za nekog drugog nasljednika, a postoji mogućnost i da ga svjesno zataje", govori odvjetnik.

Kako je došlo do problema?

Da pojasnimo kako je došlo do problema još prije 13 godina.

Stan je od svojih roditelja naslijedila osoba koje je u tom stanu i živjela. Nakon njegove smrti 2008. naslijedila ga njegova rođakinja i skrbnica. Ona je stan prodala trećoj osobi. A ta treća vlasnica - stan je prodala Ivani Jerković Erak. 2010. polusestra koja živi u Švedskoj izostavljena iz nasljedstva podignula je tužbu za utvrđivanjem rodbinske veze koju je i dobila nakon sedam godina dugog sudskog procesa.

Pokušali smo doći do polusestre, ali nije željela razgovarati s nama ni telefonski, ni putem maila. Njezin odvjetnik tvrdi da je u poslu "do grla".

"Gospođo, jesam dovoljno jasan? Nemam vremena, zauzet sam, imam posla...", rekao je reporterki Provjerenog.

U pitanju su Ivanin život, kredit koji će morati vraćati godinama, novac koji je uložila, planovi za budućnost. Želi odgovor na to kako je do svega ovoga došlo.

Iako je stan kupila u dobroj namjeri, Ivana brisovnom tužbom ostaje bez stana. Ključna stvar u cijeloj priči je da sudski spor koji se vodio za nasljedstvo nije bio zabilježen u zemljišnim knjigama. Pokušaj zabilježbe bio je odbijen od zemljišno-knjižnog ureda.

"Upis plombe ima svoju strogu proceduru. Dakle, zemljišno-knjižni odjel ne prihvaća svaki prijedlog za upis plombe. To je s jedne strane, u ovoj situaciji, loše, a s druge strane za neke druge situacije je dobro jer bi se sa nekritičkim upisima plombe u nekim drugim predmetima omogućilo šikaniranje zemljišno knjižnih vlasnika", rekao je odvjetnik.

"Sutkinja mi je rekla da sam ja napravila više od prosječnog kupca, da joj je žao, ali da je ipak na strani nasljednika", govori Jerković Erak.

"Problem je u tome što takva tužba, pod određenim uvjetima i rokovima, može biti podnesena i protiv savjesnog stjecatelja nekretnine koji je u svemu uredno postupao, koji se pouzdao u uredno zemljišno-knjižno stanje nekretnine i takvu nekretninu kupio", kaže odvjetnik.

Ivana ostaje bez stana i bez novca.

"Ne samo da smo izgubili stan, mi smo platili porez na stan, renovirali smo stan - uložili smo puno novaca. Tu su sudski troškovi koje moramo nastaviti plaćati. A najgore od svega što banka inzistira da vraćam kredit. Preostalih 11 godina", objašnjava Ivana.

Što slijedi?

"Ono što može očekivati dalje je zahtjev za iseljenje i za predaju u posjed", rekao je odvjetnik.

Sve ovo vraća nas na pitanje s početka ove priče. Tko je kriv za ovu situaciju?

"Kada sam saznala da je podignut prigovor prvo sam zvala agenciju i uvjeravali su me da nemam razloga za brigu jer nije bilo aktivne plombe niti zabilježbe. Na kraju se ispostavilo da je agencija pregledavala povijesni izvadak da su uočili odbačeni prijedlog zabilježbe spora, ali to nisu smatrali relevantnim niti su mene o tome obavijestili. Jer da su me obavijestili sigurno si ne bih išla komplicirati život i kupovati stan", rekla je Ivana.

Vlasnik agencije preko koje je Ivana kupila stan tvrdi da ni on nije odgovoran za nastalu situaciju. Kaže da se rukovodio povjerenjem u zemljišne knjige jer stan nije imao nikakvih tereta niti zabilježbi.

Je li osoba koja je Ivani prodala stan znala da se vodi spor oko nasljedstva? Njezina odvjetnica tvrdi da je jedino važno da je ona u trenutku prodaje stana imala čiste papire.

"Prema navodima moje klijentice, ista u trenutku stjecanja stana nije imala nikakvih saznanja da bi bilo tko polagao prava na nasljedstvo ili stan, a i kada je saznala za vođenje postupka protiv gospođe od koje je kupila stan, nije u potpunosti shvaćala njegovo značenje, a niti je mogla znati njegov ishod", tvrdi odvjetnica.

"Na jednom od ročišta je spomenula da se vodio spor protiv nje, ali da mi nikada ništa nije spomenula", kaže Ivana.

Ekipa Provjerenog pokušala je doći do spomenute gospođe, ali uzalud.

Je li banka koja je odobrila krediti bila dužna provjeriti zemljišne knjige? Pozvali su se na bankovnu tajnu.

Je li u ovoj priči zakazao i sustav?

"Smatram da za ovakve situacije bi država kao zakonodavac trebala razmotriti da na neki način preuzme odgovornost za štetu koju bi pretrpile osobe koje su se pouzdale u uredno zemljišnoknjižno stanje nekretnine", kaže odvjetnik.

"Ne znam kako mogu biti prevarena ako uključim sve moguće institucije. Da sam čula od nekog da gospođa prodaje stan. Da sam otišla i dala joj direktno novce u ruke, prihvatila bih to da sam prevarena. Ali ovako ne mogu prihvatiti da sam prevarena. Nisam napravila niti jedan pogrešan korak. To je ono najgore, što vas uvjeravaju da nisi kriv za ništa, a moram snositi sama posljedice za sve ovo", kaže Ivana.

Može li Ivana, kada je već ostala bez stana, dobiti natrag svoj novac?

"Međutim, ako oni nemaju imovine dolazimo do problema da Ivana nikada ili vrlo teško nakon dugog niza godina će eventualno moći naplatiti štetu koju su oni prouzročili", dodao je.

Osoba koja je Ivani prodala stan ne posjeduje niti jednu nekretninu na svoje ime.

"Uz strah i neizvjesnost koja je prisutna i dalje, najteži dio je prihvatiti ovu situaciju. U kojoj niste krivi za ništa, a na kraju snosim sama posljedice za sve", kaže Ivana i dodaje da traži odgovor na pitanje - tko je kriv?

Polusestra prvog vlasnika dobila je spor unatoč tome što se Ivana kao kupac u dobroj namjeri žalila na Općinskom i Županijskim sudom. Cijeli postupak je sad na Vrhovnom sudu.

"Istaknuli smo ona temeljna načela u postupcima pred zemljišno knjižnim sudovima. Posebno načela istinitosti i povjerenja u zemljišnim knjigama. Tražili smo da se Ivanu zaštiti kao poštenog stjecatelja što sudovi neosporno utvrđuju", objasnio je odvjetnik Tomislav Dumenčić.

I dok svakodnevno slušamo priče o tome kako treba zaustaviti mlade da se iseljavaju u Njemačku ili Irsku, omogućiti im bolje životne uvjete kako bi popravili lošu demografsku sliku, ova priča pokazuje kako to u praksi zgleda. Čak i onima koji sami zasuču rukave, nađu posao, dignu kredit za kupnju svog prvog stana, na putu se može naći poznato hrvatsko pravosuđe. A onda, nek im je Bog na pomoći.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr