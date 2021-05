Njegove su čizme pronašli zapletene u mrežu. Satima kasnije tijelo Josipa Grgića pronađeno je u rijeci Spačvi. Najžešći borac protiv krivolova stradao je u upravo u jednoj takvoj ilegalnoj mreži. Njegova je smrt okvalificirana kao ubojstvo iz nehaja, a u Lipovcu, selu na istoku zemlje, već dva mjeseca od tragedije vlada zavjet šutnje. Dok obitelj i prijatelji traže istinu o smrti 42-godišnjeg Josipa, pomaka u istrazi nema, a javna je tajna da krivolov cvjeta. Priču donosi večerašnje Provjereno.

Dva dana prije smrti predsjednik lokalnog ribičkog društva u Lipovcu i najžešći borac protiv krivolova s prijateljima ribičima vadio je mreže iz rijeke Spačve. O svemu je, kažu, redovito obavještavao nadležnu policijsku postaju. Te kobne nedjelje Josip je bio s prijateljima iz ribičkog društva na njihovu omiljenom mjestu, ''skeli''.

Čamcem se odvezao do svoje vikendice kako bi donio prijateljev šešir. Vrijeme je prolazilo, a Josip se nije vraćao. Nitko nije pomišljao na najgore.

''Taj dan presjedili smo ovdje dok ronioci nisu došli... nemoćni. Znamo da je tu, a ne možemo ga naći. Tu sam sjedio u čamcu dok su raonici ronili i molio boga da ga ne nađu, a u drugu ruku ne znaš ni sam što bi više volio, da ga nađu ili ne nađu'', ispričao je za Provjereno brat stradalog Josipa.

Našli su ga deset metara od obale. Čamcem je uletio u mrežu i onda ispao. Pokušao se izvući, ali se sve više zapetljavao u mrežu krivolovaca. Prošlo je više od dva mjeseca, no odgovora na pitanje tko je odgovoran i dalje nema.

''Bol je takva da je teško naći riječi, ali zbog svega ovoga, zbog svih institucija koje ne rade svoj posao mislim da je još veća. Kad bi se našao počinitelj, mislim da bi nam svima bilo lakše'', kaže brat preminulog.

''Mi smo mala sredina. Zna se… Nije nitko iz Zagreba došao i postavio tu mrežu, ni iz Osijeka. To je sigurne netko iz naše općine. I zna se. Nema tu sto ljudi koji to postavljaju, ima petnaest, dvadeset'', kaže supruga stradalog Josipa.

Krivolov u ovom kraju cvjeta, zna to i policija koja redovito hvata krivolovce, no kazne su male u odnosu na zaradu od prodane ribe. Upućeni kažu da je tako prodavana riba znatno povoljnija od one na ribarnici, a mjesečno se ulovi i po 300, 400 kilograma.

Od početka ove godine ribočuvari podnijeli su dvadesetak prijava za krivolov, a trojica krivolovaca uhvaćena su na vodi. Policija je protiv njih podnijela prijavu za nezakonit ribolov. Iz rijeke je izvađeno više od pet tisuća metara mreže.

