Neopisiva tuga koja traje od uskršnjeg jutra kada je tragično preminula dvogodišnja djevojčica cijelu je Hrvatsku podigla na noge, a 'Provjereno' istražuje zašto je došlo do nesretnog slučaja.

Uskršnje jutro koje za mnoge simbolizira nadu u bolje sutra, za djevojčicu je bilo posljednje. Istoga dana započela je borba za istinom i pronalaskom odgovornih, a uslijedio je i govor mržnje nakon što je teška sudbina preminule djevojčice još jednom na teži način ukazala na boljke sustava.

Dok neutješna baka i bivši udomitelji oplakuju smrt djevojčice, 'Provjereno' istražuje ima li onih koji su mogli spriječiti kobni ishod. Tražeći odgovore, reporter Mato Barišić razgovarao je s onima koji su boljke sustava iskusili na vlastitoj koži, ali i sa sutkinjom za mladež koja je upozorila na to da su zbog povećanog opsega posla socijalni radnici postali administrativni jer u jednom od centara posao za 14-ero ljudi obavlja njih devetero. Sve su to mlade i obrazovane žene koje zbog osjećaja da im je na čelu nacrtana meta osjećaju veliki pritisak.

Problem iz slučaja dvogodišnje djevojčice, ali i šire, jest činjenica da je dijete vraćeno u obitelj u kojoj je prijavljivano nasilje. Dok se inicijativa 'Spasi me' bori za izmjene zakona i poboljšanje sustava, a Ministarstva pravosuđa i socijalne skrbi najavljuju proširenje zakona, postavlja se pitanje tko će sve to provoditi, ako radnika već i sada nema dovoljno. Što o cijeloj situaciji kažu psihologinja iz Centra za socijalnu skrb, sutkinja za mladež te odvjetnica i članica inicijative 'Spasi me', pogledajte večeras u 'Provjerenom' na Novoj TV.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr