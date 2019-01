Čak i ministar Tolušić govori o poljoprivrednoj mafiji, o onima koji uzimaju poticaj za zemlju od koje ne žive i koju ne obrađuju već samo na njoj zarađuju. Takvu vrstu nepravde na svojoj je koži osjetila obitelj Pavlović iz općine Semeljci u Đakovštini. Naime, država ih je tužila da za zemlju koju obrađuju nisu platili zakup. I dok je trajao sud u kojem je tužba pravomoćno pala, država je zemlju koju oni obrađuju dodijelila drugome.

Jedan OPG, dvoje roditelja, troje djece i višegodišnji sudski sporovi oko pitanja života na selu, zemlje za obradu. Borba obitelji Pavlović za zemlju iz natječaja traje više od desetljeća. Prstom upiru u načelnika općine. ''Natječaj je bio samo figura. Fiktivan natječaj da bi oni sebi podijelili kako oni hoće i po kojoj cijeni hoće. I to su i radili'', govori Ivka Palović.

No optužbe, kaže načelnik, nemaju nikakvog temelja. ''Znači, sve što radimo po pitanju državnog zemljišta, radimo za državnu zemlju i u interesu države i ne pada mi na pamet da se bilo čime igram na vlastitu odgovornost'', tvrdi načelnik općine Semeljci Grga Lončarević.

U maloj općini Semeljci u Đakovštini obitelj Pavlović još krajem 90-ih tamo odlučuje živjeti od svojih ruku. Dvadesetak goveda i 30-tak ovaca bili su početak. Kupuju traktor, grade štale. ''Isključivo smo živjeli od poljoprivrede i proizvodnje mlijeka. Imali smo redovan otkup mlijeka. Dolazio je kamion kući na našu adresu. Imali smo svoj laktofriz i svoju svu opremu za stoku'', govore Pavlovići.

Kažu kako ništa nije bio problem, unatoč tome što su poticaji bili manji nego danas. I to je, govore, jedan od glavnih problema.

2003. godine lokalne jedinice raspisuju natječaje za državnu zemlju. U Semeljcima je to bilo čak 4200 hektara. Trebalo je biti dovoljno za sve. No krenula su, tvrde, pogodovanja. ''Upravo zbog toga što je pušteno na lokalnu razinu da provodi natječaj i kad su vidjeli, došlo je do zavisti i ljubomore jer to je mala sredina. I tad su počela pogodovanja. Mi smo 2003. godine obrađivali 50-tak hektara s malim poticajem i uspjevali smo, dobro smo krenuli. Međutim, s današnjim danom ne radimo ništa. Mislim, radimo, ali pod velikim i teškim pritiskom'', priča Ivka.

Javljaju se na nekoliko mjesta. Jednu parcelu nisu dobili. Dobio ju je općinski vijećnik, iako su ponudili višu cijenu. No općina ih odbija, jer najviša cijena, tvrde, ne znači i najbolja ponuda. Zbog toga Pavlovići podnose kaznenu prijavu. Od tog trenutka, kažu, kreće njihova agonija. Dobivaju manju parcelu od 28 hektara. No i za nju za nekoliko godina ulaze u bitku. Ugovor im je raskinut jer navodno nisu plaćali, a stiže i tužba od države. Osporavaju da su bili dužni.

Jednostrani otkaz ugovora

Načelnik jednostrano otkazuje ugovor. I dok traje sudski spor oko ugovora i povrata zemlje, sklapa se novi. Zemlju dobiva opet isti čovjek zbog kojeg su podnosili kaznene prijave za prvu zemlju. ''I dok smo mi vodili spor, on je napravio s istim tim vijećnikom ugovor o zakupu na 20 godina'', kazao je Goran Pavlović.

Ekipa emisije Provjereno otišla je u općinu potražiti načelnika. Nisu ga zatekli u uredu, pa su ga kontaktirali telefonom. Za sat vremena našli su se u uredu s načelnikom Grgom Lončarevićem.

Na čelu općine je neprekidno od 2001. godine. Odbacuje sve optužbe i govori da je takvih slučajeva bilo više. ''Da nađemo taj natječaj iz 2010. godine, tu bi bilo barem pet ili šest tehnoloških cjelina koje su išle na natječaj za koje su raskinuti ugovori. Tako da je to procedura. To je moj posao. To je proces koji mi u okviru raspolaganja državnim zemljištima provodimo'', objašnjava Lončarević.

Sve je, kaže, dokazano na sudu, da nisu plaćali. Točnije, da su platili tek nakon što je ugovor raskinut. Iako su prvostupanjsku presudu Pavlovići izgubili, Županijski sud tužbu države ipak odbacuje. Cijeli postupak sad je na Vrhovnom sudu.

Za malu općinu Semeljci javnost je prvi put čula 2011. godine kada je pred istu zgradu općine i istog načelnika, obitelj Markić dotjerala svoje krave. I to zbog sličnog razloga, odnosno nezadovoljstva u raspodjeli općinske zemlje. Zemlja koju su godinama obrađivali nije više bila u njihovoj općini. Načelnik je tada prednost dao drugima, iz svoje općine. Natječaj za tu zemlju, nakon provjere, poništilo je Ministarstvo, isto ono koje je isprva dalo suglasnost.

Bespravno obrađuju zemlju

Pavlovići danas bespravno obrađuju zemlju koju su imali, pa izgubili. Kažu, izbora nemaju, krave moraju jesti. ''Ja mogu ovdje sebi otvoriti odvjetnički ured. I svako malo ja moram na sud. Pomuzem krave, moram se srediti i otići na sud. Odem na sud, vratim se nazad onako rastrojena, ponovno radim svoj posao i ponovno idem sljedeći dan na sud'', priča Ivka. I tako im, govore, prolaze dani, sad već i godine. Goran se razbolio pa sve teže podnosi, a o financijskom aspektu da i ne govorimo. No oni ustraju.

U ovoj priči koja traje više od desetljeća bilo je još toga. Fizičkih obračuna, policije, beskrajnih sudskih procesa. I nije ovo jedini takav slučaj. Paradoks koji se ne može previdjeti je da se Slavonija prazni, sve je manje ljudi, a zemlje, čini se, nema za one koji bi pošteno radili.

