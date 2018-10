Kažu kako su stanove dobili na temelju liječničke dokumentacije, ali prvo su tražili od Ministarstva državne imovine da im daju stanove za te ljude, pa su nekoliko mjeseci poslije osnovali Povjerenstvo koje je utvrđivalo imaju li uopće pravo na njih. Provjereno ekskluzivno donosi dokumente o tri takva stana.

Zbog tih su stanova iz Ministarstva državne imovine odgovorili kako su baš dan ranije od Ministarstva branitelja tražili da ih vrati nazad.

Prije deset godina odjeknula je afera. Tadašnji konzul RH u Banjoj Luci uhvaćen je kako krade auto. Odmah je dobio nečastan otpust iz Ministarstva vanjskih poslova. Deset godina poslije, taj isti čovjek, Bruno Paurević od Ministarstva branitelja dobiva stan od 80 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u centru Zagreba. To je ekipi emisije Provjereno bio povod da istraže tko sve i po kojim kriterijima uopće dobiva stanove koji su namijenjeni braniteljima.

Kriteriji postoje na papiru, no u praksi postanu nejasni. Tri stana u Zagrebu dana su pripadnicima HV-a i HVO-a. U Ministarstvu branitelja kažu kako su imali dokumentaciju. Ako je po pravilima, postavlja se pitanje zašto Ministarstvo imovine, koje im je ustupilo stanove na korištenje, sada iste traži natrag.

Reporteri emisije Provjereno imaju adresu, ime i prezime Zrinko Tokić, zvono je na portafonu, ali osobe koju traže nigdje nema. Kada napokon pronađu stan u kojem je dotični gospodin, on ne želi razgovarati o tome kako je dobio stan.

U središtu grada stan od 80 kvadratnih metara dobio je Bruno Paurević, čovjek bez statusa branitelja, ali zato s dosjeom o krađama i nečasnim otpustom u Ministarstvu vanjskih poslova. Pitanje je kako taj čovjek 10 godine poslije dobiva stan od Ministarstva branitelja i pod kojim uvjetima. To nitko ne zna, kao ni to gdje je sada Paurević.

Stan dobio kao čovjek u nevolji, a renovira za 200.000 kuna

Ne bi se ni znalo za išta od ovog da slučajnom prolazniku doslovce nije pao prozor na glavu, a sve tijekom renoviranja spomenutog stana. Stana koji je dobiven kao nužni smještaj čovjeku u nevolji, da bi isti taj čovjek potrošio 200.000 kuna za obnovu stana. ''Molim da se obratite mom odvjetniku. Nemam što reći'', kratko je za Provjereno rekao Paurević.

Ministar Tomo Medved se nakon svega razbjesnio i rekao da se odmah iseli, a Ministarstvo imovine je naložilo povrat stana. ''Pa nije on ljut što je dobio taj stan, pa on mu ga je dao. On je ljut što je uhvaćen s prstima u pekmezu i stvarno opozicija je nažalost u ove prethodne dvije godine vrlo slaba. Da nema vas novinara da malo čačkate po tim pitanjima, ova bi situacija i stvari u Hrvatskoj bile još i gore'', kazao je Predrag Matić, bivši ministar branitelja.

Aktualni ministar pred kameru ne želi, pa je slučaj komentirao njegov zamjenik. ''Mi nemamo slučaj Paurević. Mi imamo zahtjev gospodina Bruna Paurevića, pripadnika HVO-a s utvrđenim statusom pripadnika HVO-a, koji u momentu podnošenja zahtjeva imao dio dokumentacije da ima pripadnost postrojbama HV'', rekao je pomoćnik ministra Nenad Križić. Dodaje kako je Paurevićevu iskaznicu potpisao Živko Mijić te da su imali i medicinsku dokumentaciju koju je analiziralo povjerenstvo.

Nije sporan samo ovaj stan. Provjereno je u posjedu dokumentacije o čak tri stana. Osim već viđene situacije s početka priče, tu su još dva stana. Jedan je u Trnskom, a jedan na zagrebačkoj Selskoj ulici.

Ekipa emisije Provjereno dobila je informaciju da u stanu u Trnskom ne živi gopođa Gordana Getoš Magdić, ali živi zato jedna druga osoba koju su također tražili, gospodin Žarko Tole. Na lokaciji u Selskoj, pak, nema ni imena ni prezimena.

U kontakt sa Žarkom Tole ekipa emisije Provjereno stupila je putem mobitela, kada im je on rekao da će im se javiti sutradan u vezi stana koji je dobio na korištenje. Sutrašnji je poziv bezuspješan, a poslije se javio porukom i uputio reportere da sve oko njegova stana i zdravstvenog stanja provjere s Ministarstvom branitelja.

Ministarstvo imovine stanove traži natrag

Nitko od troje ljudi koji su dobili stanove na korištenje nije htio razgovarati o načinu na koji su ih dobili, ne znajući valjda da iste te stanove oni koji su im dali, dakle Ministarstvo imovine, novim rješenjem, koje su poslali u redakciju emisije Provjereno, sada traži natrag.

S druge strane, Josip u toalet odlazi sa svijećom. Nije to zbog romantike, već činjenice da mu je struja isključena. Josip mora van iz stana.

Josip ima šest dijagnoza. Bruh, bez pola prsta. Bio je na prvoj liniji, doživio živčani slom, i proveo tri i pol godine na liječenjima. Ima čak 90 posto tjelesnog oštećenja. S time živi 27 godina, i sve te godine proveo je u podstanarskom stanu. Zna da nema sve uvjete, ali čeka. A nema ništa, čak ni krov nad glavom. Gazdarica, naime, želi prodati stan, a oni nemaju kamo.

Možda Josip nije kucao na prava vrata. Možda iza tih vrata nije bila prava osoba, možda čak i neka poznata, jer nije nemoguće. Svi oni koji su još u rujnu prošle godine dobili stanove na korištenje, dobili su ih, tvrde u Ministarstvu branitelja, zbog liječenja. Na tom je popisu i poznato ime iz slučaja selotejp i garaža, trećeoptužena za ratni zločin nad osječkim Srbima, Gordana Getoš Magdić.

Nije sporno da se stan može dobiti za privremeno korištenje zbog liječenja. Upravo je zbog toga krajem listopada prošle godine osnovano povjerenstvo u Ministarstvu branitelja. Sporno je to da odluke da im se dodjele stanovi datiraju dosta ranije. Postavlja se pitanje je li povjerenstvo osnovano da pomogne braniteljima u nevolji ili da legalizira ilegalne postupke dodjele stanova.

Paurević još uvijek nije izašao iz stana, iako je taj slučaj Ministarstvo imovine proslijedilo DORH-u.

Kriteriji za stambeno zbrinjavanje donekle su poznati: ratni vojni invalidi, obitelji poginulog ili nestalog branitelja te dragovoljci koji su proveli najmanje dvije godine u borbenom sektoru, imaju pravo tražiti neka prava. U slučaju dodjele tri stana iz ove priče, ništa nije jasno, osim da nije bilo po pravilima. Da jest, stanovi ne bi bili upitni. Rješenjem od 9. listopada Ministarstvo imovine, naime, spomenute stanove traži natrag.

