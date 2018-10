Domar koji seksualno zlostavlja učenice javna je tajna u malom slavonskom selu Ilača stara već 20 godina, no dosad nitko nije želio javno progovoriti o onome za što ga se optužuje.

Nakon što je javnost nedavno šokirala vijest o najnovijem slučaju 13-godišnje djevojčice, za „Provjereno“ su otvoreno progovorile njezina majka, ali i druge žrtve istog čovjeka.

„Bio je veliki odmor. Ostala djeca bila su na doručku. Ona je bila sama u učionici i on je ušao u učionicu, malo je priškrinuo vrata i pitao je l' može da je zagrli“, priča majka zlostavljane djevojčice. „On je nju zagrlio ispod pazuha, ruku. Zagrlio i podigao gore i spustio i uhvatio za grudi i rekao cinično kroz smijeh, kao, šta je to naraslo?“

Šokantne ispovijesti za Provjereno ispričale su i njegove prijašnje žrtve, nekoć djevojčice, a sada već majke i supruge.

„Htio da ga ja diram po spolovilu, ali ja sam ga odgurnula. Ruke sam prekrižila. Rekla mu da se makne, da me ostavi na miru... Jednostavno da ode, a on je onda se opet vratio pa pitao 'Zašto, što je to tako strašno?'“, prisjetila se žrtva istog domara traumatičnog događaja iz svog djetinjstva.

Birao je, kažu sugovornice, samo djevojke koje su bile tjelesno razvijenije od ostalih svoje dobi. Sve su uglavnom išle u 7. ili 8. razred. Obrazac ponašanja otprilike isti – vrebao bi dok neka učenica ne ostane sama i krenuo u napad.

„U zbornici nema nikoga, svi su učitelji na nastavama. Nigdje nikoga. On je zatvorio vrata i zaključao. Kad sam ja vidjela da on zaključava, ja sam počela trčati oko stola. Uplašila sam se“, prepričala je jedna od žrtava traumatični događaj od prije 20 godina, kada je bila učenica sedmog razreda. Isprva je šutjela, a kada je konačno smogla snage priznati što joj se događa, njezina je priča završila na sudu.

No zbog nedostatka dokaza optužnica je pala i njezin je zlostavljač pravomoćno oslobođen.

Dva desetljeća poslije priča se ponavlja, a scenarij je gotovo isti. Jedina je razlika što 13-godišnjakinja nije čekala. Iako posramljena i prestrašena, skupila je hrabrosti ispričati nastavnici što joj se dogodilo. Domar je uhićen pa pušten da se brani sa slobode, uz zabranu prilaska područnoj školi u Banovcima, ali ne i u Ilači, gdje također radi.

Ekipa Provjerenog potražila ga je na kućnoj adresi, gdje živi sam, a što on kaže o svim optužbama, pogledajte večeras u Provjerenom, koje je na rasporedu u 22:30.