Teška prometna nesreća prošloga tjedna u Turnju u kojoj je stradao 10-godišnji dječak šokirala je zemlju. Sumještani su prestravljeni jer i njihova djeca svakoga dana odlaze u školu koja se nalazi uz samu državnu prometnicu. U redakciju emisije Provjerenog su se zato javili srednjoškolci iz Vinkovačkih Banovaca, sela u koji ne ulazi autobus pa je i njima put do škole svakoga dana ruski rulet.

Djeca strahuju da ih ne pregazi kamion, od migranata koji spavaju po grmlju, od vozača koji staju i nude prijevoz djevojkama. Budući da ih nitko ne doživljava, ekipa emisije Provjerenog ih je odvela direktno načelniku, da odgovori njima koliko vrijedi njihov život.

Kad se spusti magla uistinu se ne vidi prst pred nosom, a ona je u ovo doba godine gotovo svakodnevna pojava. Kroz maglu i mrak, grupa srednjoškolaca iz Vinkovačkih Banovaca tri godine svakodnevno pješači dva kilometra do autobusne stanice koja se nalazi na državnoj cesti prema graničnom prijelazu Tovarnik. Ovdje idu na autobus do Vinkovaca.

Aleksandra, Katarina, Elma i Luka četvero su srednjoškolaca koji svakodnevno pješače dva i pol kilometra do autobusne stanice, a cesta im je nerijetko bez rasvjete. Put osvjetljavaju mobitelima, ali na prvi zvuk iz grmlja, iz straha gase svjetla, kako ih se ne bi uočilo. Vinkovački Banovci nalaze se svega nekoliko kilometara od granice sa Srbijom. Nakon što je krenula migrantska kriza, susreti s migrantima su postali svakodnevni, a strah je postao stalan.

Nema svjetlosne signalizacije

Nakon 20-ak minuta hoda po mraku, srednjoškolci i ekipa emisije Provjereno dolaze i do glavne ceste. I ovdje počinje ruski rulet jer je cestu gotovo nemoguće prijeći. Svjetlosne signalizacije nema, a njih se na pješačkom primjeti tek iz neposredne blizine.

Djevojke iz ovog društva doživjele su i vrlo neugodna i traumatična iskustva. Aleksandra kaže kako, kada vidi da će se neki automobil ili kamion zaustaviti pored nje, izvadi mobitel i zove mamu.

Sat vremena nakon ustajanja, pola sata poslije izlaska iz kuće, srednjoškolci s reporterima stižu i do autobusne stanice. Ovo im je jedini način da na vrijeme stignu na nastavu jer idući autobus ide tek za dva sata. ''Probali smo ići i u Općinu, probali smo ići i kod prijevoznika. Međutim oni se izvlače na Općinu, Općina se izvlači na njega. Bit će sutra, prekosutra. tako već 10 godina i ništa od toga'', govori Luka.

Društvo iz Vinkovačkih Banovaca na stanici se razdvaja. Aleksandra ide prema Vukovaru, a Elma, Katarina i Luka autobusom kreću prema Vinkovcima. Čudi ih, kažu, što autobus ne ulazi u njihovo selo. Kažu da bi vozaču autobusa trebale dvije mintue da ih pokupi u njihovu selu. Dvije minute posla njima bi značile jako puno, ali razumijevanja nema.

Tijekom jutra se ekipa emisije Provjereno osobno uvjerila kolika opasnost ovim srednjoškolcima prijeti dok se ne ukrcaju u autobus, ali ništa manje opasno nije ni preko dana. Na pješačkom prijelazu ne staje ni policijska patrola. U istom se tonu nastavilo i iudćih 20-ak minuta.

Uzeli inicijativu u svoje ruke

Vozi se velikom brzinom. Kako kamioni, tako i auti. Znakovi za pješački prijelaz jedva su vidljivi. Od 20-ak automobila, i isto toliko kamiona, tek su se dva zaustavila na pješačkom prijelazu. A vremenski uvjeti i vidljivost bili su idealni. Kako i sama djeca, tako i roditelji svakodnevno strepe dok im djeca ne stignu u školu.

Ovim je srednjoškolcima dosta ruskog ruleta. Odlučili su inicijativu uzeti u svoje ruke. ''Da, očito se treba dogodit, ne dao Bog neka nesreća ili još gore smrtni slučaj da bi oni nešto poduzeli. Kao što podiuzimaju tek kad se nešto dogodi. Nama do sad, ja dok idem u školu, niti jedno vozilo nije stalo'', govori Luka.

Odgovore je ekipa Provjerenog odlučila potražiti sa srednjoškolcima kod načelnika općine Nijemci. Ovog puta pitanja nisu postavljali novinari, već su načelnika odlučili suočiti s glavnim akterima ove priče. Načelnik je time ostao zatečen.

Ni novi mobiteli, niti laptopi, supermoderne tenisice ili nešto slično što su želje tinejdžera u ovoj dobi. Ovih petero učenika ima jednu sasvim jednostavnu želju. ''Željeli bi da se to riješi po tom pitanju, da ako je moguće autobus ulazi u selo? Jer okretište ima. Općina Tovarnik je već sredila autobuse za osnovnoškolce. Znači, bus može ući i okrenuti se'', rekao je Luka načelniku općine Nijemaci Vjekoslavu Belojeviću.

Ali autobusa u selu nema. U prijevozničkom poduzeću poručeno ekipi emisije Provjereno poručeno je da za ovaj problem čuju prvi put, te da im iz općine nikada nije stigao službeni zahtjev. Lopticu odgovornosti prebacuju na načelnika, a on je vraća u njihovo dvorište.

Žele samo autobusnu stanicu u selu

Usmena molba je jedno, a službena pismena sasvim druga stvar. A to je načelnik propustio napraviti. ''Evo ja čekam njih. Oni vjerojatno imaju malu zainteresiranost glede financijskih sredstava, mada sam ja spreman pokriti i taj dio što se tiče općine Nijemci'', kaže načelnik Belojević.

I obećanje je izvršio. Desetak minuta poslije pet sati, ekipa emsije Provjereno u društvu načelnika krenula je prema autobusnoj stanici. ''Neke stvari se ne riješe ako ne dođu u medije. Ako je to cijena da se promijeni ova situacija, mislim da tu neće imati protiv njih koncesionar prijevoza. Ja pogotovo'', ističe Belojević. Ni odrasloj osobi ovaranojutarnja šetnja nije ugodna. Priznaje to i sam načelnik.

Za 15-ak minuta načelnik je stigao i do državne ceste i spornog pješačkog prijelaza. ''To sigurno niti jedan inžinjer prometa nije nacrtao da bude ovdje pješački prijelaz. Zasigurno da nije ugodno posebno djeci u tim godinama.nimalo nije ugodno i evo. Ne daj Bože neke neželjene posljedice ili neki nežaljeni slučaj nesretnog. To nikako ne smijemo dozvolit'', govori načelnik.

Upravo na to žele ukazati i ovi srednjoškolci. Autobusna stanica u njihovom selu je sve što ovi srednjoškolci zahtijevaju. Dok s druge strane nadležni iz prijevozničkog poduzeća i općine odgovornost prebacuju jedni na druge, a javno izražavaju dobru volju. Riječ je samo o produženju autobusne linije, koje bi ovu liniju vremenski produljilo za samo dvije minute.

