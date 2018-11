Neke priče su drugačije od drugih, neki ljudi su jednostavno posebniji. Ovo je jedna takva priča. O Domagoju, mladiću s posebnim potrebama, koji je odlučio ne odustati. Posla za njega u Osijeku nema, ali on ga je sam osmislio. Prodaje plišane igračke, i to kako bi pomogao prehraniti svoju obitelj, samohranu majku i nezaposlenog brata. Ekipa emisije Provjereno provela je jedan s njim.

Svaka plišana igračka za Domagoja Stojšića je posebna i svakoj od njih je dao ime. Teta izrađuje plišane igračke, a Domagoj ih prodaje po osječkim kafićima. Za njega, njegovu nezaposlenu samohranu majku i brata, život je sve, samo ne lagan. Stoga je Domagoj hrabro odlučio nešto poduzeti. I sada već nema tko ne zna u Osijeku za ovog dečka velikog i srca i osmijeha, 22-godišnjaka s posebnim potrebama koji ne zna za odustajanje.

Domagoj nikoga ne želi prevariti. Ne krade, ne prosi, ne vara. On samo pokušava prehraniti svoju obitelj, zaraditi za hranu i osnove potrepštine. Prolaznicima se razvuče osmijeh čim vide Domagoja, a on, uvijek nasmijan i veseo, često im želi pokloniti nešto i platiti piće. Široku slavonsku dušu ne može uništiti siromaštvo. ''Ja sam prodavao na pijacu i tako sam upoznao njegovu majku i njega kao dobrog dečka, plemenitog srca koji je pošten, koji zna s ljudima razgovarati. Znam da je malo bolestan, ali toliko je pošten. Takvih nema puno. Ja sam inače iz Osijeka rođen ovdje. Ima ljudi žicaju, kradu, puno ih ima takvih. On je pristupačan dečko. Riječi nemam toliko da bi opisao koliko ga ljudi cijene. Cijene ga u gradu. Neki govore o njemu loše koji ga nisu upoznali, ali kad ga upoznaju mislim da imaju samo riječi hvale'', rekao je Davor Župančić.

Mnogi ga i otjeraju, nemajući razumijevanja za njega i ono što on radi. Ne zanima ih to što bi bez ovih plišanaca vjerojatno bio gladan. Domagoj je završio srednju školu, po zanimanju je pomoćni pekar. Ekipa emisije Provjereno doznaje od njegovih učitelja da je bio omiljen u školi, odličnih ocjena, pristojan, dobar radnik na praksi. No, praksa je završila, a Domagoja nije nitko htio zaposliti.

''Država nema razumijevanja za njega''

Njegova profesorica iz srednje škole objavila je status na Facebooku u kojem je apelirala na sugrađane da ne okreće leđa dečku s plišanim igračkama kada ga sretnu. Jedan status je pokrenuo val. ''I svi vrlo dobro znamo našeg legu koji dolazi svaki dan i stvarno je jedna od najdobroćudnijih osoba koje mi u biti poznajemo u Osijeku'', rekla je Barbara Jurčec Galović.

Ekipa emisije Provjereno s Domagojem je otišla do obližnjeg kafića gdje se po plišanim igračkama na policama odmah se prepoznaje da je Domagoj ovdje stalni gost. ''Nažalost, država nema razumijevanja za njega i njegove potrebe tako da nema što drugo radit nego da prodaje igračke. U jako teškoj je situaciji tako da ništa drugo mu nije preostalo nego da se bori na neki svoj način. Evo, on je izabrao da prodaje igračke i radi znači od jutra do navečer. Po gradu je tu. Dečko se bori, ne prosi, ne krade. Pokušava zaradit i prehranit majku i sebe'', govori Leon Filipović.

U svakom osječkom kafiću nađe se netko sa suosjećanjem za sudbinu ovog mladića. Ako ne kupe igračku, barem mu upute lijepu riječ koja često ima daleko veću vrijednost od novca. Staje tako svako malo pozdraviti nekog od svojih prijatelja, kojima bi bez Domagojeva osmijeha život bio siromašniji. ''Divan dečko i uvijek mi popravi dan. Znači, kad uđe pita me kako sam, ja pitam kako je on. Uvijek je dobro, nikad nije loše i baš mi bude drago kad svrati'', kaže Monika Nikolaš.

Odustajanje nije opcija

Skromnost je to na koju zanijemite. Jednostavno voli ovo raditi, kaže, i nema velikih snova i želja. A kada završi sa svojim radnim danom, ima snage i srca vratiti dobrotu koju dobiva. ''Volim pomagati ljudima. Evo, jednom sam kolegi dijelio letke, pa dignem suncobrane kome sam dobar. Kome nisam, neću pomagat. E da, tko je dobar prema meni, ja ću bit. Tko je bezobrazan ili ljubomoran ili svakakav, onda neću'', kaže Domagoj.

Do posla će doći teže nego prosječna osoba, svjestan je toga. No, on ne odustaje i ne predaje se. Njegov radni dan kreće već u zoru, kada majci pomaže prodavati na tržnici. Iako se čini da život Domagoju nije mnogo donio, dao mu je ono najvrjednije, a to su snaga i dobrotu.

Ljudi u Slavoniji je sve manje. Posla nema, a ljudi odustaju. Ali ne i Domagoj. Za ovog posebnog mladića odustajanje jednostavno nije opcija. Srećom za njega da je tako, ali i za sve ljude koje usput dotakne i podsjeti ih kako se nikada ne smijemo prestati boriti.

