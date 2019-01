Napisale su pjesmu o impotenciji i postale internetski hit. Pregledalo ih je gotovo 180 000 ljudi. Duhovite bakice iz Ljubuškog mnoge su oduševile, ali svojom provokativnošću i otvorenošću u takvom ćudorednom kraju mnoge i zgrozile. Zovu se Drem Team Babe i kažu da su osamdesete nove tridesete.

Zajedno ovih osam baka ima gotovo 650 godina, djece za napuniti veći školski razred, unučadi i praunučadi još toliko. Sve su ih odgojile i othranile. I sad je napokon došao red da porade na svojoj glazbenoj karijeri. One su Dream Team Babe. ''Mi smo ti bile na moru s jednim našim prijateljem i kad smo počele pjevati u moru to se skupilo ljudi. I naš prijatelj kaže 'ne možete tako, morate imati svoje ime'. Kaže on 'najbolje da se vi zovete dream team babe'. Znam što je tim, znam što su babe, ali šta ti je ono drugo. 'Ma to ti je nešto bolje od najboljeg'. Može, slažemo se. I to je tako krenulo'', priča Nada.

Nisu znale točno što znači dream team, ali znaju da je tada krenula njihova celebrity karijera. Posla, kažu, ima napretek. Većinom su udovice i taj im status ostavlja vremena za gaže. Međutim, kako među njima ima i onih udanih, a kući se dolazi tek pred zoru, napisale su pjesmu kako bi se ispričale supruzima.

A dio dama, koje su opet cure, nazivaju sebe sretnim udovicama i ne libe se priznati da bi nekog novog djeda. Čule su bake da se mladi danas upoznaju preko interneta, pa su pomislile da ni ekipa emisije Provjereno nije loša prilika za posredovanje.

Šale se na svoj račun i tako osvajaju i razoružavaju. Spjevale su pjesama i pjesama o svojim prednostima pred onim mlađima. Nema do hercegovačkih bakica, čini se. Ovih osam ima duha više nego deseci dvadesetogodišnjakinja.

Ganga odzvanjala i na Trgu svetog Petra

I lascivne pjesme dio su tradicije, a ovaj najstariji girl band, trudi se sačuvati je. Od osam njih, samo jedna nema unučadi. Primili su je da im podigne rejting.

Koliko godina, toliko veselja. Teško ih je pratiti, a teško je i nositi se s njihovom energijom. Ne svađaju se, ali podbadaju, pogotovo one povratnice s rada u Njemačkoj. One su se vratile dok mladi odlaze, žale se ekipi emisije Provjereno. Sve su kuće prazne, nema tko ni čuvati tradiciju, sve je spalo na babe.

Osim svojih pjesama pjevaju i one stare stotinama godina, a njihova ganga je odzvanjala i Trgom svetog Petra. Bake ne znaju za poznati košarkaški dream team, ali zato kad igra Hrvatska, to prate i žustro navijaju. U pjesmi su zato završili i Vatreni, Dalić i Modrić, a zbog rukometaša, pak, nisu spavale.

Reporteri Provjereno pitali su bake znaju li one da su postale toliki hit na interentu s pjesmom o potenciji i šljivi. Pjesma je nastala posve slučajno, netko ih je snimio i stavio na internet. Ostalo je povijest. Odjednom su za njima vikali po Ljubuškom 'ima li šljiva?'.

Vesele bake ne vole da ih se zove starima. Imaju one još života, a i mnogo toga za dati. Za mlade imaju samo jedan savjet, da se ostave mobitela i više druže, da pjevaju i smiju se. To je njihov recept i lijek protiv svake bolesti i svakog problema.

