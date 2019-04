Večerašnje 'Provjereno' donosi pozadinu priče prosvjeda mještana Konjščine protiv izgradnje toplane i energane na komunalni otpad i biomasu. Naime, mještanima je ranije rečeno kako se graditi toplana i da će zbog toga imati jeftinije grijanje.

Sve je krenulo prošle godine krajem rujna kada je privatni investitor već kupio zemljište. Mještani su, naime, na načelnikov poziv prodali zemljište, a tek kada je to bilo riješeno načelnik je dobio pismo namjere od investitora.

Ljudi kažu kako se osjećaju prevareno, a načelnik tvrdi kako to sve što govore građani sada nije istina te kako je svima sve objašnjeno. U ugovoru im, kaže on, piše kako će se graditi elektrana-toplana na komunalni otpad. Načelnik tvrdi jedno, ljudi drugo. No nije to jedino što je uznemirilo mještane. Doznali su da je investitor Slavko Hrženjak, čovjek koji se u Sloveniji bavi otpadom, a otkrili su da i ondje ima velikih problema.

Novinarka Ema Branica tragom tih informacija otišla je u Sloveniju. Građani su prijavili neopisiv smrad, nakon što su policija i inspekcija utvrdile kako je smeće zatrpano na zemlji koja je u vlasništvu njegove žene. Šefica tamošnje šumarije Katja Konečnik rekla je za 'Provjereno' kako je Hrženjak rekao da će svakome tko se pojavio na njegovom zemljištu slomiti noge i zaprijetio da mu se ne približavaju na 100 metara jer će streljati.

On je Hrvat koji se u Sloveniji bavi otpadom već 30 godina, kaže, napravio je puno objekata, puno investicija i ima preko stotinu zaposlenih. I kao takav uspješan poduzetnik nailazi na podmetanja, i kaže, i to je bilo jedno od njih jer je taman imao veliku investiciju u tom mjestu. Tvrdi, potrebne su spalionice jer drugog rješenja nema. Nema dovoljno proizvodnje koja bi mogla ponovno upotrijebiti reciklirani materijal, govori on, dakle nema ga gdje prodati.

Što na sve kažu mještani Konjščine i mještani slovenskih naselja u kojima Hrženjak ima koncesije, kakav je njegov odgovor na optužbe te što kaže načelnik općine Konjščina Mirko Krznar pogledajte u priči Eme Branice u 'Provjerenom' večeras u 22:30 na Novoj TV.