Ivanu Stantiću liječnica izdala uputnicu za hospitalizaciju, a nikada ga nije vidjela - dobio dijagnozu sumanuti poremećaj i oduzeta mu je poslovna sposobnost. Je li sve to zbog imovine koju posjeduje?

Provjereno donosi nove detalje slučaja 77-godišnjeg Ivana Stantića koji je, iz njemu nepoznatih razloga, prisilno hospitaliziran i oduzeta mu je poslovna sposobnost. Dokumenti do kojih je reporterka Ema Branica došla otkrivaju zanimljiv niz događanja: Đimi Fuštin, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, u lipnju 2017. zatražio je žurno pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti Ivana Stantića, iako Ivan nikada nije bio kod liječnika pa medicinske dokumentacije nema, a nije bio ni korisnik Centra za socijalnu skrb. Njegova socijalna anamneza napravljena je mjesec dana kasnije, u srpnju.

Postupak je, kaže Fuštin, pokrenut nakon što je psihijatar, koji je s Ivanom Stantićem imao jedan inicijalni razgovor, napisao nalaz i mišljenje. No u tom nalazu jasno stoji kako do konkretnog razgovora nikada nije ni došlo: "Gospodin Fuštin i ja pošli smo mu u susret i pokušali zapodjenuti razgovor, ali on nas je odbio bez riječi, okrenuo se i krenuo nazad prema centru grada odakle je dolazio", stoji u psihijatrijskom nalazu.

Nalaz i mišljenje psihijatra bili su temelj za dopis liječniku opće prakse koji piše uputnicu za prisilnu hospitalizaciju. No pacijenta u tom slučaju treba pregledati i liječnik opće prakse, što je Ivanova doktorica za "Provjereno" potvrdila da nije učinila.

Niz nelogičnosti sadrži i njegovo otpusno pismo u kojem stoji kako, prema informacijama Centra za socijalnu skrb, Ivan nema nikoga od bližnjih i rodbine, a sam ravnatelj te odvjetnik koji mu je bio dodijeljen kao posebni skrbnik nama govore drugačije.

"Ima jednog rođaka u Vojvodini koji se brinuo o njemu. Ima tamo dosta zemlje, čovjek muku muči da se sačuva to imanje. Gospodin Stantić totalno ne brine o tome i onda se došlo do zaključka da bi bilo dobro ispitati njegovu poslovnu sposobnost", ispričao je za Provjereno skrbnik Ivana Stantića.

Ekipa Provjerenog otkrila je i da u potpisu prijedloga, koji je Centar za socijalnu skrb Beli Manastir podnio sudu, stoji ime djelatnice koja zbog lažiranja potpisa korisnika, pisanja zamolbi i rješenja u njihovo ime, i isplate novca sebi, sjedi na optuženičkoj klupi kaznenog suda u Osijeku.

Tko je rođak Ivana Stantića iz Vojvodine, kako je tekao postupak lišavanja poslovne sposobnosti i je li Ivanova imovina razlog svemu, pogledajte u večerašnjem Provjerenom koje je na rasporedu u 22:30 na Novoj TV.