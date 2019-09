Provjereno u svojoj prvoj ovosezonskoj emisiji donosi jednu od najemotivnijih priča ovoga ljeta, o Roku, dvanaestogodišnjem dječaku kojeg više nema, i njegovu tati koji mora dalje. Jadransko je more ispratilo ovoga srpnja jednomjesečni plivački maraton RokOtok, priču o ljubavi, boli, snazi i nedostajanju. Što se zapravo dogodilo prije godinu i pol, Domagoj Jakopović Ribafish nikada neće saznati. Ostala su nakon tragedije samo pitanja koja si niti jedan roditelj nikada ne bi trebao postaviti.

Jedan od zajedničkih planova Roka i njegova oca bio je obići sve hrvatske otoke. Grabeći more pred sobom, Ribafish je ovoga ljeta radio i živio ono za što su ga mnogi uvjeravali da je ludost i da je nemoguće. Govorili su mu da nije dovoljno fizički spreman, da će se osramotiti, da i ne pokušava te da to nikako nije način na koji bi se trebao nositi s tragedijom. „Razgovor s ljudima malo me više čak umara nego što mi pomaže zato što ljudi ne znaju što bi rekli“, nastavlja Ribafish.

''Ja mislim da je on bio sretan, sasvim normalan dječak. Malo bistriji od okoline, ali i malo tromiji od okoline i jednostavno, dogodilo se to, život nije fer. Život piše te neke svoje priče onako kako on to zamisli“, govori Ribafish za Provjereno.

Popis stvari koji su željeli raditi zajedno

Štedio je, kaže, novac za njegovu budućnost, a zapravo premalo uživao u svakodnevici. Svaki trenutak u kojem je Roku otkrivao gastronomske tajne i poslastice sada nosi posebnu težinu. Na zidu u Rokovoj sobi ostala je napola obojena karta Hrvatske. Mjesta i otoci koje su planirali posjetiti zajedno. Svakog je ljeta pravio popis deset stvari koje žele napraviti skupa. Kupanje na Proizdu uvijek je bilo među njima. Upravo je na Proizdu završio Rokov pepeo i počela njegova borba.

''Stalno je Roksa tu. Roksa je tu u svakom zaveslaju, u svakom plivanju“, govori Ribafish znajući da je njegov Rok tu, u svakoj kapi mora. Mislio je, kaže, da će plivati sam, otok po otok ispunjavati obećanje dano sinu i da za to nitko neće znati. No svakim novim danom Ribu i ekipu dočekao bi novi dokaz ljudskosti. Pozorno ga je ovoga ljeta slušalo mnogo djece, ali i njihovih roditelja, svi redom zamišljeni nad sudbinom koja ga je snašla. No to je tek početak.

Tko je pomogao Ribafishu u ovom plemenitom cilju i kako je protekao njegov put na dionici između Jelse i Brača, pogledajte u priči Maje Medaković danas u Provjerenom u 22:15 na Novoj TV.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste jednostavno u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. U nastavku je nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01 2376 470 kad god vam zatreba pomoć, od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116 111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800 0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr