Običan radnik nakon pogreške na poslu trpi kaznu od poslodavca. Tu često nema milosti, osim za radnika u gradskom poduzeću čija je supruga direktorica tog poduzeća. Tada se ne dogodi baš ništa, čak i kada je pogreška tvrtki uzrokovala više od pola milijuna kuna štete, što se dogodilo u čakovečkom komunalnom poduzeću. I za to nitko nije odgovarao. Priču je Provjerenom dojavio visokopozicionirani zaposlenik tvrtke, revoltiran što nitko već tri godine ne poduzima ništa, pa čak ni sam gradonačelnik koji od svega pere ruke.

Gradonačelnik Čakovca smatra da je normalno da supružnici upravljaju komunalnim poduzećem Čakom. Supruga je direktorica tvrtke, a suprug voditelj javne nabave. Zajedno su prije tri godine amenovali posao koji je poduzeću nanio štetu od gotovo 600 tisuća kuna. Zbog toga nitko nije odgovarao. Gradonačelnik, koji je ujedno i jedini član skupštine poduzeća, od svega pere ruke i poručuje: tko radi, taj i griješi.

Nakon zakašnjenja uslijedilo je zataškavanje

Ugradnjom plinskih instalacija u Čakomova vozila i mehanizaciju, u vjetar je bačeno više od pola milijuna kuna. Jedan zaposlenik Čakoma dobro je upoznat s onime što se događalo. Nadležne godinama proziva zbog gubitka novca, ali bez efekta. U strahu od gubitka radnog mjesta odlučio se na anoniman istup jer, kaže, više nije mogao šutjeti.

"Oni koji su trebali reagirali to su napravili sa zakašnjenjem. A sada, kada se povlači pitanje odgovornosti, reagiraju zataškavanjem", rekao je.

Plin je u kamione u mehanizaciju i kamione ugrađen 2015 godine. Vrijednost javne nabave bila je 240 tisuća kuna. 60 posto platio je Čakom, a ostatak Fond za zaštitu okoliša. Problemi su krenuli odmah nakon ugradnje.

"Do problema je došlo zbog nestručne ugradnje. Bilo je problema u nepravilnom radu i teškom pokretanju motora. Bilo je problema i sa taljenjem klipova u motorima. Neki motori su se jednostavno rastopili", rekao je anonimni zaposlenik.

Službena revizija utvrdila je štetu od 571 tisuću kuna

Dobavljač je bila tvrtka BIL d.o.o. iz Fažane, koja je posao nabave plinskih instalacija dobila na natječaju. Prema tvrdnjama anonimnog radnika skica na temelju koje se plinska instalacija ugrađivala bio je običan crtež na kartonskoj kutiji.

"U gradskim poduzećima su nestručni ljudi koji sastavljaju tendere za nabavu usluga i strojeva. Sam ulaz u cijelu priču odradila je osoba koja nije bila tehnički potkovana", rekao je anonimni zaposlenik.

Kvarovi na kamionima i mehanizaciji postajali su sve učestaliji. Umjesto u pogonu, završavali su u automehaničarskim radionama. Planirane uštede prouzročile su samo nove troškove. Najveći kvar dogodio se na novom kamionu vrijednom više od milijun kuna, čiji je popravak koštao187 tisuća kuna. Štetu je utvrdila i službena gradska revizija. Iznosila je 571 tisuću kuna.

"U ovom slučaju odgovornosti nema. Jedan od primjera koji je po meni dosta ilustrativan je sjednica Gradskog vijeća Čakovca na kojoj uopće više nema govora o tom pitanju. O tome pitanja ne postavljaju ni oporbeni vijećnici", rekla je Željka Drljić, glavna urednica lista Međimurje.

Pokvareni motori na popravak su poslani bez dokumentacije

Odgovore i objašnjenja ekipa Provjerenog potražila je kod direktorice Čakoma. Do nje, tvrdi, informacije su dolazile na kapaljku. Kad je shvatila da kvarovi postaju učestali, sve je stopirala.

"Odlučila sam preuzeti rizike za obustavu tog projekta kada je došlo do kvara u travnju ili svibnju 2016. godine. Dakle, odlučila sam da se prestane sa provođenjem tog projekta", rekla je Snježana Tkalčec Avirović, direktorica Čakoma.

"Kako bih bila sigurna je li taj kvar posljedica ugrađenih plinskih instalacija ili redovnog korištenja vozila, odnosno stroja, zatražila sam da angažiramo stručnjaka vještaka strojarske struke", dodala je.

No ni ovdje, međutim, nije sve išlo kako je trebalo. Jedan od pokvarenih motora poslan je na analizu na katedre za motore Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

"Treba naglasiti da smo mi motor preuzeli dva ili tri mjeseca nakon što je do tog štetnog događaja došlo, da smo ga dobili u rastavljenom stanju i da nismo mogli utvrditi kako je bio izvana spojen i kako je izvedena instalacija", rekao je Zoran Lulić, predstojnik Zavoda za motore i transportna sredstva FSB-a.

Jedino što su u svojoj analizi uspjeli zaključiti jest da ništa sa sigurnošću ne mogu zaključiti.

"Taj uređaj mora imati nekakvu dokumentaciju, nekakve certifikate, potvrdu o sukladnosti", rekao je Lulić. "Dokumentaciju smo tražili od naručitelja, tvrtke Čakom i od dobavljača uređaja za RH, ali to je dugo trajalo. Onda smo zaključili da ćemo dovršiti svoj posao i da nema smisla čekati."

Da s instalacijama i ugradnjom nešto nije bilo u redu, vozila ne bi mogla proći na tehničkom pregledu, poručuju iz tvrtke BIL d.o.o. od koje su plinske instalacije nabavljene.

"Mi smo Fakultetu dali ono što smo mi imali, a ono što smo imali bilo je dokumentacijski skromno. Ne znam, ne znam zašto", rekla je Tkalčec Avirović.

Direktorica Čakoma za to se ne smatra odgovornom. To je, kaže, bio propust nadležnih službi.

Direktorica i njezin suprug zajedno su sudjelovali u lošem poslu

Direktorica Avirović nije jedina s tim prezimenom koja je sudjelovala u realizaciji propalog projekta. U sve je bio uključen i njezin suprug, tehnički rukovoditelj tvrtke, a radio je na izradi tendera za natječaj.

"Činjenica je da supružnici vode poduzeće, pri čemu jedan priznaje odgovornost, a njezin bračni drug sudjelovao je u izravnoj nabavi nečega što je poduzeću prouzročilo štetu od pola milijuna kuna. Radi se o nepotizmu. I nikome ništa", rekao je anonimni radnik.

Za ovog radnika to je nepotizam, ali ne za direktoricu i gradonačelnika.

"Mogu reći da je moj suprug postao drugorazredni radnik od trenutka kada sam ja postala direktor. Naime, sve što odlučujem u odnosu na njega provjeravam pet do deset puta", rekla je direktorica Tkalčec Avirović.

"Ja osobno ne bih tako radio, to je moje mišljenje. O svakom pojedincu ovisi hoće li to smatrati moralnim ili ne, ali u zakonu ne piše da nije dozvoljeno", rekao je Stjepan Kovač, gradonačelnik Čakovca.

No činjenica je da su zajedno sudjelovali u lošem poslu.

"Ovo je jedna poslovna odluka koja je imala loš završetak. Taj omjer, taj zbroj ili razlika koja mjeri moju odgovornost ili moj način upravljanja je debelo na snazi pozitive", rekla je direktorica Tkalčec Avirović.

"Hoće li se riješiti smjenom direktorice, ne znam. Postoje nadzori, a radi se i o državnom novcu. To znači da nadzor uopće nije funkcionirao", rekla je Željka Drljić, glavna urednica lista Međimurje.

Za počinjenu štetu još nitko nije odgovarao

Za grad veličine Čakovca, 500 tisuća kuna nije malen novac. Ali u Čakomu su očito potpisali kapitulaciju. Novac neće pokušati vratiti ni sudskim putem. O tužbi protiv dobavljača ne razmišljaju.

"Ulaženje u nove sudske postupke kako bi se utvrdila odgovornost, kako bi se sa sigurnošću mogao odrediti iznos štete, nosi sa sobom neizvjestan ishod. Štetu treba dokazati. Mi za sad nismo ništa dokazali", rekla je direktorica Tkalčec Avirović.

"Što govori to o političarima kada imaju ovakav odnos prema gubitku pola milijuna kuna? Do mišljenja birača im je stalo samo dva mjeseca prije izbora, sve je to gluma", smatra Drljić.

Glave u ovom slučaju nisu pale, a šteta je napravljena, što se i otvoreno priznaje. U Hrvatskoj očito sve prolazi.

