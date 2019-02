Jedna osoba teško je ozlijeđena u nedjelju u Novom Zagrebu u naletu policijskog vozila koje je s uključenom rotirkom ušlo u križanje na crveno svjetlo i udarilo u drugi automobil, zbog čega prometna struka upozorava da takvu praksu treba prekinuti jer po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama čak i vozila s pravom prednosti prolaska moraju na semaforu pričekati zeleno.

"Policija može prekoračiti brzinu, prijeći preko pune linije i sve drugo, ali ne i proći kroz crveno jer ne možete reći da spašavate jednu osobu kojoj visi život o koncu i ubiti troje djece", rekao je Hini profesor s Fakulteta prometnih znanosti Željko Marušić.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (u članku 59. stavku 1.) jasno definira da crveno svjetlo znači zabranu prolaza za sva vozila i tu nema izuzetaka, kaže Marušić, naglašavajući da ni vozila hitne pomoći, vatrogasca i policije ne smiju preko crvenog prolaziti kroz križanje.

"To je logično jer ne može biti prioritet iz bilo koje koristi ili spašavanja da se ugrožava i izaziva još veća pogibelj", kazao je Marušić, koji smatra da je crveno svjetlo najvažnija značajka zakona.

Rotacija stoga amnestira policijsko vozilo od striktnog poštivanja prometnih pripisa po pitanju brzine, prelaska preko pune linije ili vožnje žutom trakom, ali ne i crvenog svjetla koje je temelj prometne sigurnosti.

Čak i u ekstremnim slučajevima kad hitna pomoć vozi osobu kojoj su bitne sekunde ili policija hvata bjegunca koji prijeti teškom ugrozom ne smije se proći kroz crveno svjetlo jer se time riskira još veća pogibelj, mišljenje je tog prometnog stručnjaka.

Drži da je sadašnji zakon koji prolazak kroz crveno bez izuzetka brani svim sudionicima u prometu donio najbolje rješenje jer prolazak kroz crveno svjetlo znači izravnu pogibelj.

Iako građani imaju dojam da se često prolazi s rotacijama kroz raskrižje, Marušić ocjenjuje da se ipak radi o izuzecima, dodajući kako je on vidio dosta puta da se vozila zaustavljaju na crveno.

Zabrana kroz crveno odnosi se i na vozila pod posebnom pratnjom, osim u situacijama kad policija odredi posebnu regulacije, ali tad se na semaforu pali žuto treptereće svjetlo. Policija, hitna, vatrogasci mogu također proći kroz križanje uz posebnu regulaciju dok je na semaforu žuto svjetlo.

Upitan što ako se policijski vozači uvjere da mogu proći preko križanja na crveno a da ne ugroze sebe i druge, Marušić kaže da je vrlo opasno napraviti iznimku jer je tanka linija između života i smrti. "Ne smije biti izuzetaka jer bi to bio uvod u prometnu anarhiju", zaključio je Marušić.

Taj prometni stručnjak ukazuje i na potrebu stupnjevitog kažnjavanja prolaska kroz crveno svjetlo s obzirom na to da se prve dvije do tri sekunde od paljenja crvenog odnosi na sigurnosno vrijeme dok se ne upali zeleno u poprečnom smjeru, a ugroza nastaje tek otprilike u četvrtoj sekundi.

"Tko prođe u četvrtoj, petoj sekundi i kasnije to je dozvola za ubijanje, to je pokušaj ubojstva, to bi trebalo kažnjavati s 12 kaznenih bodova i izravnim poništavanjem vozačke dozvole jer je to izravno smrtonosna situacija", zaključuje Marušić. (Hina)