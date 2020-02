Da nećemo još dugo biti u zimskom snu, govore i današnje temperature zabilježene u Hrvatskoj u 14 sati. Vinkovci su tako u nedjelju bili najtopliji grad s 19 stupnjeva Celzijevih.

Vikend na izmaku u Hrvatskoj je obilježilo vrlo toplo vrijeme, što pokazuju i temperature izmjerene u nedjelju u 14 sati. Najtopliji je tako bio Vinkovac s 17 Celzijevih stupnjeva, a nešto niža temperatura, točnije 18 stupnjeva, izmjerena je u Slavonskom Brodu, Sisku i Gradištu kraj Županje.

No, mi pamtimo i nešto oštrije zime. Tako je na današnji dan 2012. godine Split bio zaleđen, a palo je i 20 centimetara snijega, a kako je to prije osam godina pogledajte u videu. Živa u termometru tada se u Šibeniku spuštala se do -12 stupnjeva, splitska Riva bila je zaleđena i pretvorena u sanjkalište. A danas je razlika u temperaturi čak 30 stupnjeva

''Bilo bi za ovo doba primjerenije da je malo snijega'', kaže Tatjana iz Zagreba.

Klimatske promjene vide se i na vinovoj lozi

U klimatskom sustavu, kaže geofizičar Branko Grisogono, ima sve više energije i topline. ''A u sve energetski jačem sustavu dolazi do bržih, žešćih i dugotrajnijih poremećaja i pomaka u vremenu'', objašnjava Grisogono.

A kako su se kretale temperature svakog drugog dana u veljači posljednjih 15 godina? Na ugodnih 15 stupnjeva grijali smo se i 2006. godine, a 2012. smrzavali na spomenutih -12. Tek 4 stupnja iznad nule zabilježena su prije dvije godine. Sve su ove promjene vidljive su na vinovoj lozi.

''Berbe grožđa se ubrzavaju. Došlo je do pomaka od početka listopada na kraj kolovoza, odnosno početak rujna. To je 5-6 tjedana'', kaže Grisogono.

Na ovim iznadprosječnim temperaturama ipak se može pronaći snijeg, no on nije nastao u oblacima. Grad Zagreb na Cmroku već godinama organizira sanjkalište, daleko od snježne idile koju očekujemo u veljači.

