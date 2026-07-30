Važan detalj u projektu novog sustava naplata cestarine: Vlada donijela važnu odluku

Vlada je u četvrtak donijela odluku o financiranju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) projekta "Elektronički sustav naplate cestarine", kojem je cilj unaprjeđenje sustava naplate cestarine na autocestama, a ukupno je vrijedan više od 160 milijuna eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je na sjednici Vlade da od ukupne vrijednosti projekta, koja iznosi 160,5 milijuna eura, 115,6 milijuna eura predstavlja prihvatljive troškove NPOO, dok će neprihvatljive troškove u iznosu od 44,9 milijuna eura snositi nositelj projekta, Hrvatske autoceste.

Cilj je projekta, kako je rekao, uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine kako bi se unaprijedio sustav naplate za autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari Autocesta Zagreb-Macelj (AZM) i BINA Istra, dok će partner na Projektu biti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi, kako se navodi u obrazloženju odluke Vlade, odnose se na projektiranje i izvođenje radova na uvođenju novog sustava naplate cestarine, stručni nadzor, nabavu opreme, digitalne i korisničke funkcionalnosti sustava, nadzor naplate cestarine, pričuvu, upravljanje projektom i administraciju, promidžbu i vidljivost. Neprihvatljivi troškovi, pak, odnose se na porez na dodanu vrijednost u iznosu od 29,3 milijuna eura te operativne troškove, troškove održavanja i sve ostale troškove nespomenute kao prihvatljive u iznosu od 15,6 milijuna eura.

Ministarstvo je objavilo je 17. lipnja ove godine poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za taj projekt, kao postupak izravne dodjele, a sukladno NPOO alokaciji za taj projekt. Nakon zaprimanja projektne prijave i provođenja svih provjera donosi se odluka o financiranju projekta i sklapa se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Današnjom odukom Vlade dana je i prethodna suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2027. u iznosu 74,6 milijuna eura, odnosno za donošenje odluke o financiranju projekta i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt.

Elektronički sustav naplate cestarine prema Zakonu o naplati cestarine treba biti uveden od 1. ožujka 2027. godine.

Suglasnost i državno jamstvo HAC-u i HC za kreditno zaduženje

Vlada je na današnjoj sjednici dala i državno jamstvo i prethodnu suglasnost Hrvatskim autocestama (HAC) za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu do 2,1 milijardu eura, uvećano za kamate, naknade i troškove, radi refinanciranja ugovora o dugoročnom klupskom kreditu od 25. rujna 2023., kod Hrvatske poštanske banke (HPB).

Navedenim kreditnim zaduženjem, kazao je Butković, osigurat će se sredstva za refinanciranje postojećeg ugovora o dugoročnom klupskom kreditu od 25, rujna 2023. i to u dvije tranše.

Dio sredstava (tranša A) u iznosu od 1,5 milijardi eura koristit će se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023., dok će se ostatak sredstava (tranša B) u iznosu od 600 milijuna eura koristiti za financiranje novih investicija u autoceste (izgradnja novih dionica autoceste A1: Metković – most Pelješac - Čvor Doli – Dubrovnik i autoceste A7: Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva).

Vlada je dala i državno jamstvo i prethodnu suglasnost Hrvatskim cestama za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb (PBZ) do maksimalno 100 milijuna eura, uvećano za kamate, naknade i troškove, po fiksnoj kamati od 2,73 posto godišnje i uz naknadu u iznosu od 0,10 posto jednokratno, unaprijed na odobreni iznos kredita.

Tim zaduženjem, rekao je Butković, osigurat će se sredstva za financiranje projekata i plana poslovanja Hrvatskih cesta u 2026. godini.