Ne očekujemo neke posebno velike količine. U gorju do kraja nedjelje može pasti i 20-ak centimetara, a u središnjoj Hrvatskoj od 5 do maksimalno 10, dok će na istoku pasti najvjerojatnije i manje od 5.

Sutra od sredine dana u kopnenom dijelu zemlje, prvo u gorju, a kasnije, uglavnom prema večeri i drugdje, padat će snijeg. Ne očekujemo neke posebno velike količine, no ovo će ipak biti prvi pravi snijeg ove sezone. U gorju do kraja nedjelje može pasti i 20-ak centimetara, a u središnjoj Hrvatskoj od 5 do maksimalno 10, dok će na istoku pasti najvjerojatnije i manje od 5.

Prizemno smo u polju visokog tlaka, sa zapada nam se približava i jedna dolina, a sutra će se u Jadranu formirati i ciklona koja će nam donijeti ovu promjenu vremena.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, u većini krajeva još i suho, na kopnu i tmurno i maglovito. Sa zapada, na sjevernom Jadranu prvo, počet će kiša. U gorju prema sredini dana susnježica i snijeg. Zapuhat će umjereno i jako jugo te istočnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od -4 do 0, a na moru većinom između 5 i 10 stupnjeva.

Od sredine dana, no zapravo više prema večeri i u središnjoj Hrvatskoj bit će prvo susnježice, a potom i snijega. Glavnina pak u noći na nedjelju. Nekoliko centimetara sniježnog pokrivača, vjerojatno manje u Zagrebu koji je veliki grad i gdje se zbog efekta toplinskog otoka snijeg ipak slabije zadržava nego u prirodi. Vjetar slab, temperatura blizu nule, u intervalu između 1 i 3 stupnja.

U Slavoniji i Baranji će se većinom zadržati suho, odnosno veći dio dana, može biti i dugotrajnije magle, a tek nazapadniji dijelovi Slavonije mogu očekivati snježne pahulje, uglavnom kasno navečer. Temperatura se ni ovdje neće previše odmaknuti od Celzijeve ništice, bit će hladno.

U gorju poslijepodne snijeg, a padat će i tijekom noći na nedjelju. Očekuje se 10-ak do 20 centimetara sniježnog pokrivača. Na sjevernom Jadranu kišovito poslijepodne. Puhat će umjereno i jako jugo i istočnjak, a kasnije, prema večeri okrenut će na buru koja će potom jačati. Najviša dnevna temperatura u gorju između 2 i 4 stupnja, a na moru oko 11.

U Dalmaciji sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom poslijepodne, i to uglavnom sjevernije u regiji. Puhat će umjereno i jako jugo i istočnjak, a temperatura će biti 10-ak do najviše 14 stupnjeva.

I u nedjelju prijepodne još će u kopnenom dijelu zemlje biti susnježice i snijega. Potom bez oborina, ali većinom oblačno, u utorak s maglom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar pa će i osjet hladnoće biti pojačan u odnosu na tempraturu koju će pokazivati termometri. A ionako će se zadžati hladno pa ni idućih dana ne štedimo na grijanju niti na slojevima odjeće.

Na Jadranu će u nedjelju prijepodne još mjestimice kišiti, potom će se naoblaka kidati pa će već u ponedjeljak biti djelomice, a u utorak i pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, slabjet će u utorak. Za vikend dakle snijeg i kiša, potom stabilnije vrijeme.

