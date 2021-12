Meteorolog Ivan Čačić otkriva kako je pred nama razdoblje razmjerno toplog vremena koje će više izgledati kao uvod u rano proljeće nego u zimu. Zbog toga je posve izvjesno da će još malo preostale nade u Bijeli Božić neumoljivo raspršiti kišni oblaci.

U četvrtak ujutro će u većini krajeva biti umjereno do pretežno oblačno. U kontinentalnom dijelu lokalno je moguća magla, a na Jadranu mjestimice malo kiše. Prevladavat će slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između -5 i 0, na Jadranu od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu od 3 do 5 stupnjeva. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar koji će jačati prema kraju dana.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz poslijepodnevnu temperaturu u Slavoniji od 2 do 5 stupnjeva, doznaje meteorolog Ivan Čačić.

U Gorskom području i na Jadranu umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše, osobito navečer. Vjetar u početku slab, a zatim umjeren u gorju i jak jugozapanjak. Poslijepodne u gorju od 3 do 6, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše, osobito navečer. Vjetar će poslijepodne posvuda okrenuti na jugozapadnjak koji će prema kraju dana sve više jačati. Poslijepodnevna temperatura od 7 do 12 stupnjeva.

Sljedeća tri dana u unutrašnjosti iznadprosječno toplo i većinom vjetrovito. Kiše će na Badnjak u gorskom području biti već od jutra, a drugdje uglavnom krajem dana. Božićni blagdani posvuda u znaku kišnog vremena, osobito u gorskoj Hrvatskoj gdje može pasti i velika količina oborine. U petak i subotu puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, osobito u gorju. Vjetar će u nedjelju oslabiti.

Na Jadranu povremeno kiša koja lokalno može biti obilna i praćena grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar i jugo. Za doba godine toplije od prosjeka.

Po svemu sudeći, učinci klimatskih promjena sve nam češće uskraćuju bijeli Božić. Na žalost, sa sigurnošću možemo reći da ti učinci sve snažnije utječu na sudbinu ljudi. Tako je prošle godine zbog katastrofa uzrokovanih vremenom raseljeno više od trideset milijuna ljudi, što prelazi broj raseljenih zbog ratnih ugroza i sukoba.

