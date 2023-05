Nastavlja se razdoblje svježijeg i vrlo promjenljivog vremena uz česte oborine kojih će najviše biti u nedjelju. Kakvo će biti vrijeme idućih dana zna meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Slijedećih dana u naše će krajeve i dalje pritjecati vlažan i nestabilan oceanski zrak. Zbog toga se nastavlja razdoblje svježijeg i vrlo promjenljivog vremena uz česte oborine kojih će najviše biti u nedjelju.



U četvrtak će nam kišne, a na Jadranu i u gorskom području i grmljavinske oblake stvarati ciklonalni vrtlog kojeg podržava i vrlo dinamična ciklonalna aktivnost u višim slojevima atmosfere. U takvim okolnostima u četvrtak već u noći i od jutra posvuda će prevladavati oblačno povremeno s kišom, osobito u gorskom području gdje će biti i jačih lokalnih nestabilnosti.

Izraženijih grmljavinskih pljuskova i obilnije oborine bit će i na Jadranu i u priobalju. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, a na istoku će na udare puhati i jak istočnjak. Na većem dijelu Jadrana umjereno do jako jugo. Jedino će prema sjeveru prolazno puhati bura u okretanju na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj kao i posvuda u unutrašnjosti većinom oblačno i povremeno kišovito. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak. Bit će još malo svježije nego u srijedu uz najvišu temperaturu od 12 do 16 stupnjeva. I u istočnim predjelima povremeno kiša uz mjestimice umjeren jugoistočnjak i istočnjak. Poslijepodne temperatura ponegdje 15 do 18 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i poslijepodne pretežno oblačno i kišovito. Na Jadranu, većinom prijepodne povremeno kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će poslijepodne biti i sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom području od 11 do 16, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom, često i izraženijim pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje i obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti i dalje nestabilno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Najviše oblaka i kiše očekuje se u nedjelju, a sunčanih razdoblja u subotu kad će biti i najtoplije. Vjetar uglavnom slab. Vrlo nestabilno vrijeme povremeno s kišom ili grmljavinskim pljuskovima očekuje se i na Jadranu, osobito u nedjelju. U subotu će posvuda jačati jugo.

Stabilizacije vremena još nema na vidiku, jer prognostički modeli slijedeći tjedan i dalje podržavaju vrlo promjenljivo vrijeme povremeno uz oborine.