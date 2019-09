Više od 5000 maturanata nije položilo državnu maturu ni na jesenskom roku. Loše rezultate državne mature za DNEVNIK.hr je komentirala profesorica njemačkog i španjolskog jezika jedne zagrebačke srednje škole.

Ukupno 5178 maturanata nije uspjelo položiti državnu maturu niti nakon drugog, jesenskog roka. Takvi su rezultati strašni, komentirala je anonimno za DNEVNIK.hr profesorica njemačkog i španjolskog jezika. ''Strašno je da djeca nisu uopće nisu ništa učila jer oni imaju pripreme iz svega'', kazala nam je profesorica.

''Tragično je da se žale na esej i ne znam je li istina da će se izbaciti ocjenjivanje eseja sljedeće godine. Bio bi izbačen onaj prvi dio u kojem su pitanja iz književnosti, a ići će se samo na izražavanje. Zato samo imamo neke kratke tekstove pa onda njih komentiraju i tako se ide sve da se nauče lijepo izražavati. Ako se i to ukine, onda će to sve skupa biti... strašno. Lektiru ionako ne čitaju, samo rijetki'', smatra ova profesorica.

''Sve je gradivo prilagođeno maturi''

Među njezinim učenicima na državnu maturu iz predmeta koje predaje izlaze oni koji ta dva jezika dobro poznaju i žele ih studirati. U tom slučaju, kaže, to dobro ispadne. ''Ali što se tiče hrvatskog i matematike, to je strašno jer je sve gradivo prilagođeno maturi. Oni imaju besplatne pripreme u školi svaki tjedan po dva sata, pa i pripreme na proljetnim praznicima'', rekla je.

Dodala je da učenici vrlo često na nastavi pišu eseje, no da se onda žale da nisu dobili upute kako napisati esej. ''Znam da je to bilo po medijima da se djecu traži da pišu eseje, a nikada im nije rečeno kako se piše. To nije istina jer dobiju sto uputa, stalno ih pišu, stalno se to ispravlja. Mislim da je stvar da se ne pripremaju'', govori.

''Samo treba malo sjesti, naučiti i koncentrirati se'', smatra profesorica.

Ocjene ne bi trebalo poklanjati

Prema njezinu mišljenju, djecu bi trebalo natjerati da se više trude kako bi dobili što bolje ocjene, odnosno da ocjene ne treba poklanjati. ''Djecu ne bi trebalo puštati. Zna se da neki profesori daju ocjenu tek toliko da se djeca mogu bolje upisati i onda kasnije isto tako. U svakom bi razredu trebalo biti strože. Ako nisi naučio, ne ideš dalje'', govori i dodaje: ''Ne poklanjati ocjene, nego tako natjerati djecu da više rade.''

Problem profesorica stranih jezika vidi i u još jednoj stvari – djeca ne iskorištavaju mogućnosti da se pripreme uz pomoć svojih profesora. ''Djeca ucjene roditelje da im plate pripreme privatno i onda roditelji to plate jer misle da profesori to s njima ne rade u školi i žele im tako to osigurati. To je puno bačenog novca jer roditelji žele napraviti najbolje, a stvar je samo u tome da treba sjesti i naučiti'', zaključila je.

Maturantima poručuje da budu prisutni duhom na nastavi te da ''kad bi radili sve što im se preporuči i kaže na satu, to bi sigurno bilo dovoljno za prolaz, a ne da tipkaju po mobitelima''.