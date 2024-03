Profesor Đulabić za Dnevnik Nove TV tvrdi: "Postoje dvije opcije, Milanović mora podnijeti ostavku u jednom slučaju"

Jako je puno teoretskih i hipotetskih situacija koje bi se mogle dogoditi zbog najave kandidature Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima. Sve će ovisiti o odluci Ustavnog suda koje će biti donesena u ponedjeljak u 11 sati.

Za Dnevnik Nove TV moguću odluku Ustavnog suda obrazložio je Vedran Đulabić, profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"Teško je prognozirati, ali znajući manevarske sposobnosti Ustavnog suda mislim da će se u ponedjeljak zadržati na upozorenju aktera, ukoliko smatraju da predsjednik ne bi trebao biti u političkoj utakmici ako ne podnese ostavku. Mislim da će se zadržati na razini upozorenja, možda obrazložiti trenutak kada bi se trebala podnijeti ostavka, razraditi nekoliko opcija", rekao je profesor Đulabić.

Milanović izlazi iz ustavnih okvira

Đulabić smatra kako bi Milanović morao dati ostavku ako postane kandidat SDP-a na izborima.

"Smatram da mora. Mislim da je to nespojivo s ustavnim odrednicama o zabrani podupiranja političke stranke, pa čak i o zabrani političkog djelovanja jer kampanja je neki vid javnog djelovanja. To nije obavljanje javne dužnosti i sudjelujete u političkom procesu, svrstavate se u jednu stranu jasno bez ikakvih ograda. Time se izlazi iz ustavnih okvira koji tvrde da predsjednik ne bi trebao biti član niti jedne političke stranke", rekao je.

Postoji mogućnost da Milanović sačuva mjesto predsjednika ako samo ostane kandidat za premijera. No, čak i tada morat će napustiti funkciju ako postane mandatar.

"Ne vidim zašto predsjednik ne bi mogao reći da će biti premijerski kandidat. Ako se to dogodi i realizira, on bi morao podnijeti ostavku u onome trenutku kada ga zaista nova većina predloži kao premijerskog kandidata", smatra Đulabić.

Nakaradni scenarij

Radi li se ovdje o nekim načelima kršenja demokracije jer se premijer ipak svrstava na jednu stranu, objasnio je profesor: "On je svakako morao podnijeti ostavku jer je to dobar demokratski običaj, ali to nije protuustavno. Dati političku najavu nije protuustavno, sa stajališta striktne formalne pravnosti to je tako. Mi trenutno imamo jednu odluku, onu o raspisivanju izbora i imamo jednu najavu - da će Milanović nešto biti.''

''To su dvije različite stvari. Na konferenciji za medije je bilo izjavljeno da će biti nositelj liste, a kasnije je Milanović napisao da će podnijeti ostavku nakon pobjede. U prvoj situaciji, ako bude na listi, mora podnijeti ostavku prije no što dođe na listu. U drugoj situaciji mora podnijeti ostavku prije no što bude mandatar", kazao je Đulabić.

Tehnički može se dogoditi da SDP s kandidatom Milanovićem dolazi na predaju potpisa Milanoviću kao predsjedniku Hrvatske.

"To ne bi smjelo biti moguće. On ako bi bio mandatar morao bi podnijeti ostavku. Ne možete sami sebi dati mandat, pretrčati s jedne strane i reći 'Ja sam mandatar', a potom na drugu stranu i reći 'Prihvaćam, evo vam mandat'. To bi bilo smiješno i nakaradno. Nitko ozbiljan taj scenarij ne može zamisliti. Ako bi on postao mandatar, trebao bi podnijeti ostavku i potom bi se aktivirali ustavni mehanizmi. U tom slučaju sadašnji predsjednik Sabora ili budući bio bi taj koji odlučuje. Jer se Vlada ne mora konstituirati, znamo da taj proces traje", zaključio je profesor.

