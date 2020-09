Istetoviran od glave do pete. Ništa neobično. No, kad je riječ o učitelju onda to izaziva žestoke rasprave, a može završiti i otkazom jer njegov izgled plaši pojedinu djecu. Slučaj iz Francuske, pokrenuo je niz polemika.

Njegovo je tijelo u potpunosti prekriveno tetovažama, a tetovirao je čak i očne jabučice i jezik. Ovaj je 35-godišnjak čovjek s najviše tetovaža u Francuskoj, a na njih je potrošio vrtoglavih 57.000 eura.

"Kada imaš strast prema nečemu, ne želiš prestati. Sada sam stavio drugi sloj, nakon drugog sloja, stavit ću treći, pa četvrti i peti te ću naposljetku u potpunosti biti crn", priča Sylvain Helaine, najistetoviraniji Francuz.

Sve to ne bi bilo neobično da ovaj Francuz svakodnevno ne radi s djecom. Zbog svog je izgleda prošle godine dobio otkaz u dječjem vrtiću jer ga je jedan od osamdeset djece vidio i imao noćne more i priviđanja čudovišta.

Sada predaje u nižim razredima osnovne škole, djeci starijoj od šest godina. Učenici kažu da ih je u početku bio strah, no da su shvatili kako izgled nije važan te da se radi o vrlo dobrom profesoru.

"Djeca ne postavljaju pitanja, ona kažu stvari poput : "Ti imaš mnogo tetovaža." Ja odgovorim: "To je točno.", i nastavim dalje", objašnjava profesor Sylvain Helaine. To kako radi, kaže, ne ovisi o njegovom izgledu. "Svi moji učenici i njihovi roditelji uvijek su bili u redu sa mnom jer me poznaju. Čim razgovarate sa mnom možete vidjeti da sam dobar učitelj, normalna osoba i ljudsko biće".

Sylvain poručuje kako svoj posao radi najbolje što zna te da njegov izgled ne bi trebao biti prepreka.

"To što sam među djecom moglo bi im pomoći da u budućnosti budu otvorenijeg uma nego što bi bili bez mene. Kada odrastu, možda će biti manje rasistički ili homofobno nastrojeni", zaključio je.

No, kako god, ova jedinstvena situacija nije prošla bez žestokih rasprava je li Sylvainu mjesto u učionici ili ne.

