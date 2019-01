O pozadini posjeta te odnosima Srbije i Rusije s geopolitičkim analitičarem, profesorom Vlatkom Cvrtilom razgovarala je novinarka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Što Putinov posjet donosi Srbiji, ali i regiji - krije li se i kakva pozadina iza dolaska ruskog predsjednika?

Kada ruski predsjednik negdje ide, uvijek postoji pozadina. To je geopolitička pozadina i posjeta koja pokazuje prije svega bliskost s državom koju se posjećuje, ali isto tako i poruka koju šalje govori da Rusija želi igrati u ovoj regiji značajnu ulogu. Jedno od bitnih pitanja u regiji je pitanje rješenja statusa Kosova. Odnosno ono što Srbija i Kosovo trebaju napraviti kako bi se otvorila mogućnost pregovaranja Srbije s Europskom Unijom. To je naglašeno upravo u razgovorima kao jedno od pitanja u kojima će Rusija sudjelovati iako nije izravno vezana uz tu priču. Naglašava se kako bi se Vučić ojačao i pred europskom javnosti, ali i pred domaćom javnosti koja očekuje od Vučića jako puno, možda i previše, a on ne može to dati što se tiče Kosova.

U fokusu razgovora je i rješavanje kosovskog pitanja, čiju neovisnost Rusija ne priznaje. Mogu li se onda očekivati neki pomaci?

Teško da se mogu očekivati pomaci i ovaj posjet nije donio rješenje. On daje podršku predsjedniku Vučiću u ovome trenutku, a i davat će podršku jer Rusija čuva leđa Srbiji u međunarodnim organizacijama no ne treba zaboraviti da ako iza Srbije stoji Rusija, iza Kosova stoji SAD. To je više igra moći nego što na stolu imamo konkretna rješenja.

Stavlja li Moskva Srbiju pred izbor - ili mi ili Zapad?

Ne, to su sad naglašavali. Njima je u interesu da Srbija uđe u EU, ne i u NATO, jer oni jako vole države koje su u EU, a slijede rusku politiku. Upravo u svjetlu činjenice da je EU dala jake sankcije Rusiji.

Hoće li Aleksandar Vučić iskoristiti Putinov dolazak kao protuudar oporbi koja organizira prosvjede?

On je to već iskoristio. Dolazak predsjednika koji vam donosi odlikovanje je već sama po sebi velika stvar za jednu državu, a znamo što srpskoj javnosti znači Rusija i Putin. U tom smislu, Vučić sada pokazuje svoju moć i pokazao je onima koji prosvjeduju da on može na beogradskim ulicama skupiti puno veći broj ljudi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr