Jedan vlasnik iz Zagreba, čiji je pas Medo dijabetičar, odlučio je prodati 20 vreća oraha u ljusci, koje su on i njegova supruga skupili u svom dvorištu kako bi pomogli svom ljubimcu. U samo dva dana uspjeli su ostvariti zacrtani cilj.

Akcija prikupljanja novca za liječenje psa Mede uspješno je završena! Obitelj Sturman je prodavala orahe i sav novac usmjerila ka kupnji inzulina kako bi njihov pas Medo do kraja godine bio zdravstveno osiguran.

Na svom Facebook profilu su objavili da imaju 18 spašenih pasa i četiri mačke i da im za svoje ljubimce "ništa nije teško napraviti"

"Sve što skupimo ide Medi za inzulin, da ima za do kraja ove godine. On je dijabetičar, zbog toga je dobio mrene, oči smo mu operirali na Veterinarskom fakultetu. Star je tako nekako, oko sedam do sedam i pol godina, spašen je od loših uvjeta.

Mi smo velika familija: imamo 18 spašenih pasa i četiri mačke. Uredili smo okućnicu, sve je njima prilagođeno i ništa nam nije teško za njih napraviti", napisao je njegov vlasnik.

Razgovarali smo s Marom Sturman koja nam je rekla da se Medi prošle godine zdravlje pogoršalo te da gotovo da i ne prođe dan da ne idu s njim veterinaru.

"Puno nam ovaj odjek znači, mjesečno na Medu ode 1500 kuna. Hvala svima - i poznatima i nepoznatima", zaključila je Sturman.