Prodaje se auto koji se smatra jednim od najljepših Audijevih modela posljednjih godina

Kupovina rabljenih automobila popularnija je nego ikada, a na oglasnicima se iz dana u dan mijenja ponuda. Svatko u potrazi za automobilom sigurno redovito pročešlja nove oglase, a kakvi se automobili nude, možete pogledati i na stranici Bijelo Jaje.

Svatko ima u glavi sliku toga kakav automobil želi, a ako je u vašoj glavi to elegantan model koji je usput i praktičan, onda je Audi A5 Sportback 40 TDI u bijeloj boji onaj kojim biste mogli biti zadovoljni.

Izgled s kojim je teško mjeriti se

Neki će automobili odmah upasti u oko, a Audi A5 Sportback jedan je od njih. Nije bez razloga prozvan jednim od najljepših novijih Audija. Ima pametno osmišljen dizajn koji i nakon pet i više godina i dalje izgleda vrlo moderno.

BIGESTE d.o.o. Foto: PR

Prvo što se primjećuje kod A5 Sportbacka jest njegova silueta. Dugačak poklopac motora, spuštena linija krova i izraženi bočni profili stvaraju dojam coupea, dok petera vrata i velika stražnja vrata donose praktičnost koja se često ne povezuje s automobilima ovako dinamičnog izgleda.

Ne osvaja samo svojim vanjskim izgledom već i komforom koji nudi pri ulasku

Vanjski izgled možda je ono što će prvo upasti u oko, ali bitno je i da unutarnji dizajn bude jednako privlačan, kao i da donosi dozu komfora s kojom će i dugačka putovanja biti podnošljivija.

Bilo da je ljeto ili zima, čeka vas ugodna vožnja. Oprema vozila uključuje trozonski automatski klima-uređaj s odvojenim upravljanjem za stražnji dio kabine, grijanje prednjih sjedala te udobna sportska sjedala s lumbalnom potporom.

Dodatni osjećaj premium klase stvaraju ambijentalno osvjetljenje, kožni multifunkcionalni upravljač i napredni sustav filtracije zraka s filtrom za alergene i neugodne mirise.

BIGESTE d.o.o. Foto: PR

Napredni sustavi koji će pomoći vozaču

Audi A5 Sportback 40 TDI opremljen je nizom sustava koji povećavaju sigurnost i olakšavaju svakodnevnu vožnju. Među njima se ističu sustav nadzora mrtvog kuta, Audi Pre Sense, pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, stražnja kamera te pomoćnik za duga svjetla.

Tu su i senzor za kišu, sustav kontrole tlaka u gumama, električna parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold, tempomat, sustav za hitne pozive te Hill Descent Control, koji dodatno povećava sigurnost na zahtjevnijim terenima.

Kabina Audija A5 Sportback osmišljena je kako bi vozaču pružila maksimalnu preglednost i jednostavno upravljanje. Digitalna instrumentna ploča Virtual Cockpit Plus omogućuje prikaz ključnih informacija visoke rezolucije, dok MMI Navigation Plus s prikazom karte i MMI Touch sustavom olakšava svakodnevna putovanja.

BIGESTE d.o.o. Foto: PR

Zanimljiv je dodatak i komforni ključ koji omogućuje otključavanje vozila bez vađenja ključa iz džepa, dok se prtljažnik može otvoriti pokretom noge ispod stražnjeg branika.

Kupac točno zna što će dobiti

Jedna je od najvećih prednosti ovog vozila njegova transparentna povijest. Automobil je redovito servisiran u ovlaštenom Audijevu servisu, a dodatnu sigurnost budućem vlasniku pruža činjenica da vozilo nikada nije bilo udarano niti lakirano.

Uz uredno održavanje, automobil dolazi i s ljetnim gumama u izvrsnom stanju s dubinom profila od čak 8 milimetara, što potvrđuje spremnost vozila za bezbrižne kilometre. Više informacija o njemu saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Galerija 6 6 6 6