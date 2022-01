15.000 mještana karlovačke četvrti Borlin više od dvije i pol godine muku je mučilo s problemima oko izgradnje državne ceste koja je prolazila tik ispred njihovih domova.

Reporteru Dnevnika Nove TV Domagoju Mikiću ispričali su brojne nelogičnosti projekta, od toga da je rasvjetni stup postavljen nasred šetnice, da su tijekom radova obilazni cestovni pravci išli mještanima doslovno preko dvorišta. O svemu se oglasio i investitor koji je pred našim kamerama obećao da će cesta u promet biti puštena najkasnije 31. prosinca prošle godine.

Iz četvrti Borlin uživo u Dnevnik Nove TV javio se Domagoj Mikić koji je razgovarao s Franom Gašpićem iz Hrvatskih cesta i Tomislavom Butalom, mještaninom Borlina.

Mikić je prošao većim dijelom gradilišta, no nije vidio bagere. Kaže kako je cesta je iscrtana, a jesu li radovi gotovi pitao je Gašpića.

"Cesta je puštena u promet", rekao je i nabrojao što je učinjeno, ali i što je ostalo za napraviti.

"Ostao je mali dio koji se nalazi van zahvata prometnice", rekao je i dodao kako su prilazne ceste spojene. "Promet kompletno nesmetano funkcionira", rekao je, ali i dodao kako još nemaju uporabnu dozvolu. Do kraja mjeseca bi trebali prikupiti sve papire i sazvati tehnički pregled i tada bi trebala biti izdana uporabna dozvola.

A što na sve kažu stanovnici naselja reporter je pitao predstavnika mještana Tomislava Butalu. On kaže da i dalje postoji velik broj pitanja o samom završetku radova pa do kvalitete izvođenja.

"Konkretno, tu smo u ulici Borlin, od kućnog broja 46 pa na dalje s lijeve strane kolnika je kanal koji nije završen i ne smatram da je to završena prometnica upravo zato što je to opasan potez, pogotovo u zimsko doba kad dođe snijeg, led, itd. Nije to samo kanalica, tu je cijeli kanal koji nije još napravljen", rekao je mještanin.

Mikić je potom pitao Gašpića zašto to nije završeno. On kaže da je došlo do izmjene tehničkog rješenja i to je taj dio koji je spomenuo koji treba završiti kroz nekoliko tjedana.

Butala je pak dodao kako ima još detalja koje treba ispraviti poput podignutih šahtova i previsokih rubnjaka pa ljudi koji koriste invalidska kolica ne mogu prolaziti.

Gašpić kaže da će sve nedostatke otkloniti u razumnom roku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr