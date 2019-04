Na otocima podosta novca odlazi na preskupu vodu. Proteklih tjedana nema adrese na koju se nisu žalili zbog cijene koju moraju plaćati i da su im državne subvencije koje se financiraju iz džepova svih građana preniske. Državu optužuju i da im je drastično smanjila i količine vode. A sezona je pred vratima.

Davorove rezerve vode na Drveniku Malom su pri kraju. Umjesto dosadašnjih 20 kubika na mjesec, od sada će raspolagati s pet.

"Ukoliko vam po novom zakonu zatreba dodatno tisuću litara vode, to morate platiti po cijeni od 80 kuna, kad potrošite onih pet tisuća litara mjesečno", rekao je Davor. Godišnje je to osam puta više - po članu obitelji. Količina koja se ljeti, kada mu stignu gosti, kaže, troši puno brže.

"Mi se trudimo da turisti to ne osjete. Ne možete reći nekom strancu, Nijemcu, da se ne tušira, ne koriste toalet u toj mjeri", kaže Davor.

Da je turistička sezona pred vratima itekako dobro znaju u Banskim dvorima. Vlada se hvalila Zakonom o otocima koji je trebao riješiti probleme od krajnjeg juga do sjevera. No, stanovnici otoka pronašli su mu mane. Ali i dobili odgovor: i dalje će imati pravo na povlaštenu cijenu vode, ali za količinu za koju je država procijenila da je, po otočaninu, dovoljna.

Potroše li više - sami će plaćati razliku. "Ova je mjera namijenjena otočanima, onima koji otočni život žive svih 365 dana u godini, za sve ostale koji će doći na otok zbog turizma sezonskih seljenja - ta će voda biti po cijeni koja je komercijalna", kaže Tajana Huzak, pomoćnica ministra regionalnog razvoja.

Izjednačavanja uvjeta života - na kopnu, kao i na otocima svjesni su u Otočnom saboru. Na Pravilnik koji bi regulirao isporuku i sami su pisali pritužbe.

"Da ne dolazi do ograničenja ukupne količine vode, da se ta količina od 45 kubika da se omogući otočanima da koriste kada njima treba", rekao je Denis Barić, predsjednik otočnog sabora.

Prioriteti su to i zbog turističke, ali i demografske slike, tvrdi ministar turizma Gari Cappelli. "To je jedan od razloga zbog kojih će neka obitelj ostati. Sigurno je važno da pokušamo to korigirati", kaže Cappelli.

Mjesta ima pita li se SDP - ova Arsen Bauka koji je gurao izmjene zakona. "Trebaju li to građani iz poreza financirati je jedno pitanje. A drugo - imaju li pravo ljudi koji žive na otoku baviti se tom djelatnošću ravnopravno kao i oni koji ne žive na otoku ili koji žive na otoku, a imaju vodu? Kada imamo premijera koji se tako hvali rezultatima, onda je taj problem rješiv'', smatra Bauk.

Trajno rješenje bio bi sustav i dovod vode s kopna. Sada skupo plaćena vodosprema propada. Hidrant koji bi ugasio žeđ na Drveniku Malom odavno nije u funkciji. "I nitko ništa ne poduzima, ne rješava", kaže Davor. A sve dok se to ne promijeni - i kritika će biti.

