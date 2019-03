Deklariranje mesnih proizvoda bilo je glavna tema sastanka u Ministarstvu poljoprivrede.

Iz Odbora za tovno govedarstvo upozorili su Ministarstvo da je neprihvatljivo da se distributeri, odnosno trgovački lanci, deklariraju kao proizvođači mesa.

Zahtijevaju da na proizvodu bude istaknuta točno određena farma na kojoj je životinja uzgojena. Uvođenjem takvog nadstandarda kažu, vratila bi se sljedivost od farme do stola, kakva je postojala prije ulaska u Europsku uniju.

"Na tržištu Republike Hrvatske trenutačno se na police stavlja meso koje je obilježeno da je trgovac taj koji je proizvođač. Mi ukazujemo na to da to nije istina i ne može trgovac biti taj koji je proizvođač ako je on samo to meso prerezao ili ako ga je samo stavio u neku pliticu", ističe Zvonko Širjan iz Odbora za tovno gospodarstvo.