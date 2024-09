Superodlikaši postali problem, stvaraju pritisak na srednje škole: "Profesori su popuštali učenicima koji su to pričali..."

Broj odlikaša posljednjih godina pada, ali problem nije svugdje isti. Inflacija onih koji imaju 5.0 najviše je izražena u Zagrebu. Zato je osam najjačih srednjih škola uvelo prijemne ispite.



"Većinom su to zaslužene, ali ima i onih koji su dobili te ocjene gledajući kroz prste ili blagonaklonošću subjektivno nezahtjevnih profesora. U postoku je takvih 20 do 30 posto", rekao je Damir Jelenski, ravnatelj gimnazije Tituša Brezovačkog.



Prijemni ispit omogućuje i onima sa slabijim prosjekom da preskoče superodlikaše. Njihov broj pada posljednjih 5 godina.

Najviše odlikaša općenito imaju Grad Zagreb, Zagrebačka i Varaždinska županija.



"U mojoj školi nije bilo toliko poklanjanja, da su bile ocjene objektivno davane.

Možda pokoji profesor, ali mislim da nije bilo tako", rekao je Jan, učenik 4. razreda.



"Mislim da je bilo poprilično objektivno, ali učenicima koji su pričali da bi htjeli ići u MIOC, malo su profesori kao... više bi im pomagali", rekla je Antea, učenica 4. razreda.

Pritisak zbog ocjena raste. Ima toga, kažu nam, i da roditelji vrše pritisak.



"Pogotovo u sedmom i osmom razredu. To su ocjene koje se gledaju za upis u srednju školu. To bi se moglo i trebalo bi promijeniti drugačijim načinom upisa u srednje i što se boduje za upis u srednju, jesu li to nacionalni ispiti, mislim da bi to onda smanjio pritisak", rekao je Denis Žvorc, ravnatelj OŠ Petra Preradovića.

Treba li uvesti malu maturu ili to da nacionalni ispiti utječu na ocjenu? Ravnatelj Jelenski smatra da su prijemni ispiti dobro rješenje. Jer je pritisak superodlikaša na srednje škole, kaže, pretežno problem Zagreba.



"Nije potrebno staviti nacionalne ispite ili malu maturu na tu razinu da bi to bio razlog da svi učenici u Hrvatskoj moraju polagati i zbog toga ići u stres njima ili roditeljima, a problem se odnosi samo na 15 posto učenika", rekao je Jelenski.

Učenici su prošle školske godine izostali više od 40 miijuna sati. Većina ih je opravdana, no više od 715 000 je neopravdanih.

U školama kažu problem je što roditelj može sam pravdati 3 dana uzastopno.

Pa se to koristi i kad treba i kad ne treba, odnosno kad krenu pismeni testovi.



"To se sad pretvorilo u to da roditelji mogu tri dana uzastopno i više puta godišnje. I neki to stvarno zlouporabe. Trebalo bi to promijeniti, trebalo bi točno postaviti određene kriterije kada se može koristiti i ograničiti možda taj broj isprike do tri dana", rekao je Žvorc.

Pa možda broj izostanaka i ne bi bio toliki.

