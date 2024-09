Meteorolog Brzoja otkrio hoće li učenicima trebati kabanice i kišobrani za prvi dan škole: "Stiže prodor hladnog zraka"

Meteorolog Darijo Brzoja kaže da je za ponedjeljak svakako potrebno pripremiti kabanice i kišobrane.

"Osvježit će, ali za sad, ne baš toliko. Očekuje nas prije svega lokalno obilna kiša, pljuskovi i grmljavina zbog čega je na snazi i Meteoalarm. U gorju i na Jadranu sutra do kraja dana može pasti i više od 70 litara kiše po četvornom metru, ponegdje će obilna oborina pasti i u vrlo kratkom vremenu, pa su mjestimice moguće gradske bujične poplave, a već u nedjelju navečer, a i u ponedjeljak na moru je lokalno vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme".



Jedna kiša obično ne znači kraj ljeta, no, Brzoja kaže da je ovog puta situacija ipak nešto drugačija. "Naime nas u sljedećem tjednu očekuju dvije kišne epizode, prva je ova u nedjelju tijekom noći i u ponedjeljak tijekom dana, koja će biti kraća, ali i intenzivnija u smislu mogućnosti za grmljavinska nevremena. No potom nas prema sljedećem vikendu očekuje i druga koja će trajati nekoliko dana i ne samo da će u tom razdoblju donijeti obilnu kišu, nego i osjetno hladnije vrijeme. I tad će sigurno zatrebati dugi rukav i možda lagana jakna", rekao je.



"Dolazi prodor hladnog zraka sa sjevera skroz duboko na Mediteran koji će se potom tu i zadržati nekoliko dana. Naše krajeve, uz kišu, od sljedećeg petka pa sve do iza vikenda, očekuje i 10-ak stupnjeva hladnije vrijeme od prosjeka. U pravilu, za vikend bi to značilo na pojedinim mjestima maksimalnu dnevnu temperaturu i ispod 15 stupnjeva", pojasnio je Brzoja.



Osvrnuo se i na temperaturu mora.

"Toplo more, jedan je i od razloga zbog čega se očekuje ovako nagla promjena s obilnom kišom. Naime, predugo prevruće ljeto s dugotrajnim intenzivnim toplinskim valovima, a poglavito sad u kolovozu, u konačnici se odrazilo i na iznimno topao Mediteran, kao i naš Jadran koji je ponegdje još uvijek i 5 stupnjeva topliji od prosjeka. Toplo more podržava i nestabilnost, ali i zrak obogaćuje vlagom, pa se prodori hladnog zraka sa sjevera imaju mogućnost manifestirati upravo u obilnoj oborini i grmljavinskim olujama".

"More će se vrlo postupno hladiti, sasvim sigurno da će i tijekom jeseni biti toplih i sunčanih dana za kupanje, ali to neće biti u ponedjeljak niti sljedeći vikend. Sezonska prognoza kaže da će jesen biti topla, no za sad, toplina popušta, a pred nama su dvije ozbiljne kiše", zaključio je.



