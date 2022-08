Jahta duga 20 metara potonula je nedaleko otoka Cresa. Troje putnika je spašeno, planiranje akcije izvlačenja plovila s morskog dna je u tijeku. Reporter Marko Balen se za Dnevnik Nove TV javio uživo iz Rijeke, gdje je o potonuću razgovarao s lučkim kapetanom Darkom Glažarom.

Jahta duga 20 metara potonula je ispred luke Unije nedaleko od Cresa. Troje putnika spašeno je i nema ljudskih žrtava. Odmah po dojavi o prodoru vode u plovilo, reagirali su djelatnici županijske lučke uprave, lučke kapetanije i tvrtke za sprječavanje onečišćenja mora.

S obzirom na to da je plovilo potonulo vrlo blizu obale, putnici nisu bili ugroženi, a u tijeku je planiranje akcije izvlačenja plovila s morskog dna. Reporter Marko Balen uživo je za Dnevnik Nove TV razgovarao s lučkim kapetanom LK Rijeka, Darkom Glažarom.

Preliminarni očevid je završen, ali ne zna se još puno. "Da, onaj prvi očevid je završen, i preliminarno možemo vidjeti oštećenja u stražnjem dijelu broda, oko strojarnice. Međutim, kada brod izađe na suho, onda ćemo znati više", rekao je Glažar.

Javnost je uplašila vijest da se na brodu nalazi 400 tona nafte, međutim to nije istinita informacija. "Ne, nije bilo 400 tona nafte, nego je brod u Italiji natočio spremnik, odnosno 4 tone nafte, a ako od tog oduzmemo potrošnju, znači na brodu se u trenutku nesreće nalazilo manje od tri tone nafte", rekao je Glažar.

Mogućnost onečišćenja je također uzbunila dio javnosti, međutim lučki kapetan objasnio je stvarnu situaciju. "Što se tiče curenja nafte, nije došlo do onečišćenja. Kada su vremenske prilike to dozvolile, upućena je dezinsekcija i državna potrojba s timom od petero ronioca na mjesto nesreće. Sve je još dodatno opasano branama, tako da nije došlo onečišćenja", objasnio je Glažar.

Rekao je i koji su glavni uzroci ovakvih nesreća. "Pa, kao prvo treba pratiti vremensku prognozu - to je onaj prvi uzrok gdje ljudi griješe. Jučer su tijekom ove akcije vremenski uvjeti isto bili loši, tako da je to glavni uzrok nesreća. Do sad smo u sezoni imali 14 akcija spašavanja, u kojima je spašeno ukupno 36 ljudi, i sa zadovoljstvom objavljujem da još ni jedna akcija nije završila bezuspješno", rekao je.

