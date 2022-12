Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić javio se uživo iz Slatine, nedaleko od mjesta na kojem se u utorak poslijepodne srušio MiG. Ondje je razgovarao sa Zvonimirom Milerom iz HGSS-a.

"Sve sreća da je sve kratko trajalo. Već od same dojave, negdje oko 14 sati, kada su dignute sve operativne snage koje sudjeluju u ovakvim situacijama, naši pripadnici su oko 15 sati bili na terenu.

Tu je bio i naš pripadnik s potražnim psom, koji je zajedno s pripadnicima MUP-a na osnovu nekih informacija koje su imali, otišao na lokalitete i zone hitne pretrage. Srećom je rezultiralo da su na tim lokacijama pronađeni ostaci zrakoplova, a onda i katapultirani pilot", rekao je za Dnevnik Nove TV Zvonimir Miler iz Hrvatske gorske službe spašavanja.

Cijela je akcija, rekao je Miler, trajala nešto manje od dva sata. Toliko je vremena prošlo od trenutka dojave do pronalaska jednog i drugog pilota.

"Što se tiče pilota kojeg su pronašli pripadnici HGSS-a, on je bio pri sebi, nije imao neke vidljive povrde. Vrlo brzo je došla ekipa za evakuaciju i ja se nadam da je s njim sve u redu", dodao je Miler.

Pojasnio je Miler i da zrakoplov nije pao na naseljeno mjesto zbog čega "nije bilo neke opasnosti". No, teren je, kaže, bio nepristupačan.

"To je svakako problem. Ovo je područje Parka prirode Papuk. To je područje koje je obraslo šumama, vrlo brdovito, sa strmim kosama. Vrijeme nam ne ide u prilog, kiša i magla. Tu nam onemogućava rad s bespilotnim letjelicama pa snage na terenu moraju preuzeti sav teret i to duže traje. No, u konačnici je to rezultiralo pronalaskom ljudi", dodao je Miler.

"U samoj potrazi sudjelovalo je 28 pripadnika HGSS-a iz dvije stanice. Ovdje domicilne Orahovica i Požege, sa jednim potražnim timom - potražnim psom, sa jednom bespilotnom letjelicom. Međutim, još oko 95 pripadnika iz 11 stanica iz Hrvatske je upućeno ovdje sa još 11 letjelica i sa 4 potražna tima. S obzirom da je brzo završila potraga, oni su opozvani", poručio je Miler.

