HGSS-ovci održali presicu o stravičnom napadu: "Sad je najbitnije da Kruni bude dobro"

"Sinoć je stradao naš kolega Kruno. On je jučer bio na cjelodnevnom dežurstvu na Kozjaku. Prilikom povratka doma, oko 19:30 teško je ozlijeđen ispred svoje kuće. Kruno je naš dugogodišnji član i jako vrijedan kolega. Sve nas je to šokiralo, mislim da je šokiralo svakog normalnog. On je u bolnici i nama je sad najbitnije da Kruni bude dobro, da se oporavi, da se vrati svojoj familiji i nama u službu", rekao je pročelnik splitskog HGSS-a Branimir Jukić.

Pripadnici HGSS-a ulažu velike napore da bi spasili ljudske živote i to rade bez odustajanja, pa ih je to što se dogodilo jako potreslo i šokiralo.

"Sve nas je to jako pogodilo i šokiralo. Kruno je desetak godina član naše službe, iza sebe ima velik broj akcija spašavanja, u mnogo situacija je pomogao drugima. I sad evo jučer kad se vraćao s dežurstva... On je bio ulozi osiguranja ispred HGSS-a, službena osoba, to mu se dogodilo ispred kuće. Kruno je suprug i otac dvoje djece. To se dogodilo kad je ono malo vremena što mu je ostalo od blagdana trebao provesti sa svojom obitelji", dodao je Jukić.

Zahvalio je liječnicima i policiji i dodao da su u stalnom kontaktu s njegovom obitelji.

Ozlijeđeni se oporavljaju u bolnici

Incident se dogodio u ponedjeljak navečer, oko 19:30 u Kaštel Štafiliću kada je 58- godišnji napadač zapucao po vozilu u kojem je bio 46-godišnji HGSS-ovac koji je uspio izići iz vozila i otići u uličicu, a nakon toga je razjareni napadač sjekirom napao 49-godišnjeg muškarca dok je pomagao ozlijeđenom.

Dežurni liječnik u splitskoj bolnici izvijestio je da 46-godišnji pripadnik HGSS-a ima tri prostrijelne rane u području abdomena, lijeve natkoljenice i desne nadlaktice zbog čega je tijekom noći hitno operiran te smješten u Jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.

Trenutno je stabilnih vitalnih funkcija, no s obzirom na to da ima ozljede više organskih sustava i dalje je u životnoj opasnosti.

Drugi pacijent, 49-godišnjak, imao je otvorenu ranu u području glave i frakturu lubanje. Nakon obrade je hospitaliziran u Jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za neurokirurgiju. Stabilno je i izvan životne opasnosti. Treći pacijent, 58-godišnji napadač ima prijelom nosne kosti i konvulziju pluća. Nakon liječničke obrade nije bilo indikacija da ga se zadrži na liječenju.

Splitska policija i dalje nad osumnjičenim 58- godišnjakom provodi kriminalističko istraživanje, a po svemu sudeći mogli bi ga prijaviti za ubojstvo u pokušaju.