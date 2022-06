Do 9. lipnja traju prijave za novu generaciju A1 Start pripravnika.

Mladi talenti će i ove godine imati priliku učiti o poslovima budućnosti kroz rad u jednoj od najvećih domaćih digitalnih kompanija. U novoj generaciji plaćenog A1 Start pripravničkog programa, za koji do 9. lipnja traju prijave, traži se ukupno 16 pripravnika koji će imati priliku prvo iskustvo i znanje stjecati na stvarnim projektima iz područja data sciencea i umjetne inteligencije, data analyticsa, razvoja proizvoda, IT software developmenta te razvoja optičke i 5G mreže.



Tijekom rada na projektima, A1 Start pripravnici imat će punu podršku mentora i A1 timova, kao i benefite jednake svim ostalim zaposlenicima kompanije. Osim rada na konkretnim i inovativnim projektima, polaznike očekuju i edukacije u važnim poslovnim vještinama poput storytellinga, prezentacije, efikasne komunikacije, agilnih načina rada i slično.



A1 Start program kompanija je pokrenula s ciljem uključivanja mladih talenata u svoje timove. Tijekom prve godine projekta odabrano je 10 diplomanata iz područja data sciencea i data analyticsa, koji su tijekom šest mjeseci usavršavali digitalne, ali i usvajali brojne druge poslovne vještine koje će im koristiti u njihovim karijerama.



Natječaj za A1 Start otvoren je do 9. lipnja do kada svi zainteresirani trebaju poslati svoj životopis i motivacijsko pismo. Nakon toga slijedi selekcijski proces, a pripravnici će započeti s radom 1. rujna 2022. Saznajte više o iskustvima A1 Start pripravnika u videu na linku.



Svi koji žele započeti svoju karijeru u tech i ICT industriji kroz A1 Start mogu se prijaviti putem linka