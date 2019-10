Čitavo dubrovačko područje na raspolaganju će imati samo jedan tim Hitne službe s liječnikom. Pacijenti su šokirani i ogorčeni.

Pacijenti na području cijelog Dubrovnika šokirani su i ogorčeni najavom kako će na raspolaganju imati jedan jedini tim hitne službe s liječnikom. Ima li bogat, uspješan grad koji se i danas hvali rekordnim turističkim rezultatima rješenje za zdravstvo koje je u kolapsu?

Oko 20 tisuća pacijenata od Zatona, Dubrovnika pa do Župe Dubrovačke ostaje na jednom timu hitne pomoći s liječnikom. Građani su ogorčeni ovakvom viješću. "Poruka je nikakva, ali ne možete ništa tu napraviti", poručuje Marina iz Dubrovnika. "Masa ljudi je tu i gostiju još uvijek, teško onome kome bude potreba", smatra Ljeposava s Lopuda. "Zabrinjava me štošta kada je u pitanju naše zdravstvo, ali što tu može jedan običan pacijent?", pita se Lada iz Dubrovnika.

Dubrovačka bolnica: "Bez vanjskih suradnika ne bi tko imao nadzirati porođaje, ne bi bilo traumatologa..."

Apsurd na hrvatski način: Dubrovačka bolnica završila na sudu zbog ispomoći doktora iz drugih bolnica

Županijski Zavod za hitnu medicinu najavio je kako više neće biti u mogućnosti na području Dubrovnika organizirati rad tijekom 24 sata s dva liječnika. Razlog je nedostatak liječnika - tri su dala su otkaz, a dva najavila odlazak na specijalizaciju.

"Zaista nismo u stanju jer to nekada bude trčanje, povremeno znam jednog pacijenta rješavati, a drugog telefonski dok ne dođemo, naporno je. Strah vas je hoće li vas taj jedan zamor, hoće li vas finalno dočekati nešto najgore, reanimacija, a vi ćete biti umorni", kazala je liječnica Zavoda za hitnu medicinu Antonija Bartulić.

"Potrebno žurno rješenje"

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poručuje - još je više zabrinut jer je za problem doznao tek danas i kaže - potrebno je žurno rješenje. "Da smo znali da postoji problem mogli smo ga zajednički riješiti kao što smo prije dvije godine kada je HZZO ukinuo hitne medicinske pultove na Elefitima. Grad Dubrovnik je uskočio i osigurao sredstva", objasnio je Franković.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić ističe kako pacijenti nisu ugroženi, drugi tim činit će vozač i medicinska sestra ili tehničar, a pomoći će i bolnica. "U slučaju potrebe kada bi trebao dodatni tim s liječnikom, onda će na teren izaći jedan od liječnika koji u tom trenutku dežura u bolnici", kazao je Kujundžić.



No, i dubrovačka bolnica bori se s kroničnim nedostatakom liječnika. Poticajne mjere grad, županija i ministarstvo najavljuju već dugo, no liječnici i dalje odlaze.

Zabrinjavajući podaci

Zabrinjavajuće podatke istražila je ekipa Dnevnika Nove TV. Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije objasnio je kako će to sada funkcionirati. Budu li u istom trenutku dva infarkta ili dvije prometne nesreće, istovremeno će na teren izaći dvije ekipe, kazao je Lulić. "Istovremeno će izaći tim s liječnikom, a tim bez liječnika u bolnici koja je udaljena 100 metara od objedinjenog hitnog prijama uzima doktora koji je tamo ordinirajući i ide i on s njima", objasnio je.

U slučaju da je bolnica pretrpana i tamo nedostaje liječnika jer ima puno pacijenata, a dogodi se neka velika nesreća, poput one u Hidroelektrani Plat angažirat će se najbliži timovi. "Procijenit će se kakva je situacija u bolnicama pa odlučiti tko će ići", dodao je Lulić.

Radi se o velikom riziku. "Mi smo, kad u mreži hitne medicine, uvijek u takvoj ili sličnoj situaciji i uvijek treba pronaći najbolji mogući način. To nije ništa novo što se do sada nije događalo. Uzdamo se da neće biti većih tragedija ili većih nesreća jer je to uvijek problem", kazao je Lulić i dodao da se dosadašnji broj timova pokazao dovoljnim. Problem je i to što je Dubrovnik najjužnije i najudaljenije područje, velike su cestovne udaljenosti od KBC-a. "Mi dajemo sve od sebe da popunimo broj liječnika i činimo sve da ih se nađe", zaključio je.

Dubrovnik srušio rekord

Dubrovnik je postavio danas novi rekord - četiri milijuna noćenja je ostvareno 17 dana ranije nego prošle godine. Ruše se rekordi u dolascima i noćenjima, no čini se i u odlascima liječnika. Grad ima novaca, župan se hvali kako je ovo treća najrazvijenija županija u Hrvatskoj, državi su puna usta Dubrovnika kada se treba hvaliti i reklamirati - no tko će dati novac i privući liječnike? Pitanje je hoće li za par godina građane Dubrovnika i sve njihove goste imati tko liječiti.

