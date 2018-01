Nakon što su radnici Zagrebačkog Holdinga krenuli s tužbama - gradonačelnik Bandić povukao je svoju odluku i isplatit će im božićnice u cjelosti. No, iz Uprave Holdinga poručuju kako se revizija njihovih materijalnih prava mora napraviti. Na što sindikati neće olako pristati.

Prvo je vozačima, čistačima i komunalnim radnicima Zagrebačkog Holdinga smanjio božićnicu za 1.630 kuna, a nakon što su najavljene tužbe, gradonačelnik Bandić reagirao je prije desetak dana ovako: "Pa koštat će me, ali 5 posto smanjenja plaće će nadoknaditi to. Pet posto dolje, opa. A?"

Danas osobno ništa ne govori. No po odluci je jasno da se predomislio. Isplatit će im se božićnice u cijelosti, ukupno 2885 kuna. "Gradonačelnik se danas posuo pepelom. Od početka je bilo jasno u cijeloj ovoj priči da mora popustit, jer bi svaki sud presudio u korist radnika, jer ovo su ugovorne stavke koje se moraju poštivati", kaže Dražen Jović iz Sindikata Zagrebačkog holdinga.

Božićnice će isplatiti već u ponedjeljak, no Uprava Holdinga u budućnosti želi izdjednačiti materijalna prava radnika Holdinga i gradske uprave.

"Samo za božićnicu, regres i uskrsnicu, mi u netu isplatimo oko 6.100 kuna, što je u brutu preko 9.000 kuna, što je 3 puta veći iznos nego što je recimo isplaćujemo gradu Zagrebu i njihovim djelatnicima", kaže Ana Stojić Deban, predsjednica uprave zagrebačkog holdinga.

U prosjeku zarađuju 6.500 tisuća kuna, dok vozači ZET-a s dodacima mogu zaraditi 8 do 9 tisuća kuna. No predsjednik nezavisnog sindikata Zagrebparkinga kaže nije isto raditi u gradskoj upravi i u holdingu.

"Gradska uprava ima osnovicu koja je za jedan i pol puta veća od naše. Naša je 2.800, njihova 4.700, tako da već tu nije istina. Drugo gradska uprava ima sasvim drugačiji kolektivni koji bi mi s veseljem potpisali", pojašnjava Darko Kleinberger, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparking.

Pregovori o novom kolektivnom ugovoru trebali bi krenuti početkom veljače. Uprava želi reviziju materijalnih prava radnika. "Ne mislim nužno na smanjenje materijalnih prava radnika po svim osnovama. Do nekih prava, materijalnih prava radnika doći do povećanja, negdje će doći do samnjenja", kaže Deban.

"Ne vjerujem da će sindikati pristat. Napominjem uporno da deset godina plaće i primanja radnika Holdinga nisu išli gore i radnici ne mogu bit krivi za bilo kakve troškove koje je izazvala Uprava Holdinga i gradonačelnik sa svojim odlukama", ističe Jović.

Sudeći po svemu, pregovori neće biti lagani.