Mnogi će biciklisti reći da su najugroženiji sudionici prometa. Za svoj život se trebaju bojati i kada se voze po biciklističkoj stazi jer mnogi vozači motornih vozila još uvijek ne doživljavaju prisutnost iste, bilo da je ona na pločniku ili na cesti. Jedna od žrtava nemara vozača bila je i biciklistica Maja koja je zbog vozačeva tipkanja u vožnji skoro izgubila život.

''Vozila sam po crvenoj biciklističkoj stazi po Slavonskoj aveniji. Prolazim tu svaki dan po dva puta jer mi je to ruta do posla i uvijek usporim kod pješačkih prijelaza jer nikad ne znaš na kakve ćeš situacije i vozače, ali i pješake naletjeti'', počela je Maja svoju priču zbog koje danas silazi s bicikla bez obzira o tome radi li se ili ne o prijelazu na kojem biciklisti mogu ostati na svojem vozilu.

''Vozač automobila koji mi se približavao vozio je poprilično sporo pa sam očekivala da će se zaustaviti prije zebre, no on to nije učinio. Kad mi je došao jako blizu vidjela sam da gleda u mobitel'', ispričala nam je biciklistica koju je automobil srušio s bicikla s kojeg je odletjela i pala na rub pločnika.

''Mislim da sam nakratko bila u nesvijesti i dosta sam natukla rebra zbog čega sam dva mjeseca pila lijekove i nisam se mogla nasmijati ili nakašljati'', rekla nam je Maja koja je srećom u ovoj nesreći prošla s lakšim ozljedama.

''Vozač automobila bio je na kraju u većem šoku nego ja. Bio je to dečko od 22 godine, koji bi završio puno gore da mu ja nisam prepriječila put. Automobili na Slavonskoj jure, a on je dolazio iz sporedne ulice na Knežiji i ispred njega se nalazio znak STOP. Stao nije, i ne bi da mene nije bilo, a bogme se ne bi zaustavili ni auti u brzini kakvoj se inače vozi po toj cesti'', kaže biciklistica o vozaču automobila koji je priznao da je tipkao i vozio i ispričao joj se nekoliko puta.

''Vozač nije bio pijan, nije zaspao za volanom, odsklizao se na mokrom kolniku ili da je ispred njega u mraku istrčala divlja životinja. On je tipkao poruku dok se ispred njega događao promet. Vjerojatno nije tipkao poruke vrijedne života tako da sam bila bijesna na njega i njegovo ponašanje usred bijela dana sa svim idealnim uvjetima za vožnju'', ispričala nam je Maja koja nije mogla sakriti da je i dalje ljuta na nesmotrenog vozača i njemu slične koje svakodnevno susreće na ulicama svoga grada.

Ne tipkaj dok voziš. Svijet može čekati. Tele2