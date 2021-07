Središnja svečanost proslave Oluje održat će se u Kninu, 5. kolovoza.

U povodu svečanog obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 26. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja održava se konferencija za novinare na kojoj će članovi Organizacijskog odbora prezentirati tijek priprema i program središnje svečanosti u Kninu 5. kolovoza.

Zdravko Jakop, državni tajnik Ministarstva obrane, kazao je kako su pripreme pri kraju. Na terenu su predstavnici triju ministarstava, predsjednika RH, Sabora i Vlade te Grada Knina.

Kazao je da će program upotpuniti i zrakoplovne snage, a istaknuo je i da će se održati u skladu s epidemiošlokim mjerama.

Središnji program održat će se na stadionu NK Dinara, što će omogućiti prisustvo većeg broja sudionika, u skladu s mjerama stožera. Sve kreće budnicom u 6 sati, na Tvrđavi će se održati protokolarni dio, a završava nastupom akrobatskog kluba Krila Oluje.

Pavle Jeličić, epidemiolog HZJZ-a, kazao je da su u suradnji sa županijskom stožerom civilne zaštite napravili procjenu rizika, s ciljem da obljetnica prođe sigurno. Apelirao je na građane starije dobi i one koji imaju kronične bolesti, a nisu cijepljeni, da proslavu prate iz svojih domova. To se odnosi i na one koji imaju neke simptome kao što su kašalj, temperatura ili probavne tegobe.

Što se tiče onih koji će doći, kazao je da se treba pridržavati mjera, držati distancu i u zatvorenim prostorima nosi maska, kao i na otvorenom ako nije moguće držati distancu.

Darko Nekić, državni tajnik Ministarstva branitelja, kazao je kako će se proslava u Kninu i ove godine održati u složenim epidemiološkim mjerama. Istaknuo je kako su tiskali 12 tisuća prigodnih majica, koje će podijeliti braniteljima.