Preminuo novinar i fotoreporter Mario Ćužić

U 56. godini života preminuo je novinar i fotoreporter Mario Ćužić, službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza te bivši predsjednik Ogranka slobodnih novinara Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Ćužić je bio i član Središnjeg odbora HND-a te član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), gdje se zauzimao za uključivanje fotoreportera u rad Društva i pridonio dobivanju licence za zaštitu njihovih autorskih prava, izvijestilo je u nedjelju HND.

Iz novinarskog društva su podsjetili da je 2. lipnja preminula i njegova supruga, također novinarka, Inga Ćužić.

"Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali", poručio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, izrazivši sućut obitelji i kolegama.

Od Ćužića se oprostio i Hrvatski teniski savez, poručivši da su neke od njegovih fotografija bile "pravo remek-djelo" te da je bio "dobri duh reprezentacije".

Mario Ćužić odlikovan je Redom hrvatskog pletera.

Informacije o vremenu posljednjeg ispraćaja obitelj će objaviti naknadno, stoji u priopćenju HND-a.