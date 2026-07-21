Preminuo kontroverzni poduzetnik koji se bogatio na krivotvorenim COVID testovima

Kontroverzni mladi poduzetnik iz Kneginca Filip Mihalić (27), koji je u javnosti ostao poznat zbog optužbe da je krivotvorio COVID testove, preminuo je u nedjelju u inozemstvu, objavio je portal Varaždinske vijesti.

Portal navodi da se Mihalić, sin bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, u poslovne vode upustio još kao srednjoškolac, te da se bavio uvozom tekstila iz Kine.

No, ono što mu je obilježilo karijeru i život, bio je posao s krivotvorenim COVID testovima. Naime, kako ga je Državno odvjetništvo teretilo u optužnici, koja je podignuta početkom prosinca prošle godine, otac i sin Mihalić su od 26. kolovoza 2022. do 25. svinja 2023. u turskoj tvornici organizirali proizvodnju više od 1,3 milijuna krivotvorenih COVID testova, koje su uvezli u Hrvatsku te ih prodavali širom Europe.

Ilustracija/Bivši HDZ-ov saborski zastupnik Anđelko Mihalić Foto: Zeljko Hajdinjak / Cropix/Cropix

Testovi su izgledali kao originalni, a Mihalići su ih uvezli preko svoje tvrtke i prodavali drugim tvrtkama i ustanovama u Hrvatskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i Njemačkoj, čime su ostvarili imovinsku korist od 445.932 eura. Filip Mihalić je podrijetlo novca pokušao sakriti oročenjem u banci.

Obojica su optuženi zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda, a Filip i zbog pranja novca.