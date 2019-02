Premijer Andrej Plenković rekao je da ima ideju kako da riješi problem s isplatom obeštećenja Frani Lučiću, vatrogascu stradalog u kornatskoj tragediji prije 12 godina.

Vatrogasci u Tisnom zbog žalbe na presudu Frani Luciću prodaju opremu. Za Dnevnik Nove TV javila su se i druga vatrogasna društva. Govore da su spremni blokirati promet i ići na Markov trg. Traže da se povuče žalba Državnog odvjetništva na presudu prema kojoj bi Lučić bio obeštećen. Traže da mu se odšteta isplati odmah.

Premijer Andrej Plenković odgovorio je na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović postoji li neki konkretan potez koji će napraviti vezano za taj slučaj.

''Što se tiče ovog konkretnog slučaja, moja je poruka vrlo jasna. Mi ćemo kao Vlada, o tome sam već razgovarao s ministrom pravosuđa, razgovarati s državnim odvjetništvom. Smatramo da bi u ovoj situaciji koja se odnosi na gospodina Lučića bilo najbolje da dođe do nagodbe, pravične nagodbe kojom bi on dobio zadovoljštinu za ono što mu se nažalost u toj velikoj kornatskoj tragediji dogodilo. I da država tu pokaže i odgovornost i zrelost u rješavanju ovoga pitanja. To ćemo raditi idućega tjedna'', rekao je premijer.

Znači li to da je državno odvjetništvo pogriješilo s ovom žalbom? ''To znači da imam ideju kako da problem riješimo'', rekao je premijer dodajući da protupožarna sigurnost u Hrvatskoj nije ugrožena.

Podsjetimo, 12 godina je prošlo od kornatske tragedije, deset otkako je Frane Lučić započeo bitku za odštetu. Nije dobio ni lipe.