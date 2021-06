Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je u srijedu udrugama koje se brinu o žrtvama obiteljskog nasilja izmjene Kaznenog zakona te poručio da je njihov cilj smanjiti nasilje i učiniti ga toliko društveno neprihvatljivim, da kazne budu tolike da mijenjaju ponašanje nasilnika.

''Nažalost, nećemo nasilje nikada iskorijeniti do kraja, ali možemo svi zajedno napraviti da takvo ponašanje postane toliko društveno neprihvatljivo, da kazne bude takve da će nasilnici postupno mijenjati svoje ponašanje, a da će sankcije biti takve da oni koji žele slijediti njihov put, to neće napraviti'', poručio je Andrej Plenković na sastanku s udrugama koje se bave zaštitom žrtvama obiteljskog nasilja.

''To je uostalom i smisao kaznene politike'', dodao je.

Zajedno s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom i ministrom socijalne politike Josipom Aladrovićem, udrugama i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić, Plenković je prezentirao poteze Vlade koje je napravila u borbi protiv nasilja u obitelji i prema ženama.

Predstavio izmjene Kaznenog zakona

Plenković je istaknuo da će se izmjenama zakona, kazneno djelo spolnog uznemiravanja progoniti po službenoj dužnosti, uvodi se novo kazneno djelo kojim će se sankcionirati ''osvetnička pornografija''.

Nadalje, osnažit će se postojeće sigurnosne mjere te će se snažnije zaštiti djeca i ranjive skupina, i kroz propisivanje nezastarjevanja kaznenog progona za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

''Smatramo da je to ogroman iskorak jer je to na tragu niza razgovora i dijaloga koje smo vodili'', poručio je i dodao da će se izmjenama Kaznenog zakona i proširiti definicija bliske osobe na intimne partnere te će s tim u vezi izmijeniti i Zakon o suzbijanju nasilja u obitelji.

Predstavnicama udruga poručio je da Vlada ostaje otvorena za njihove sugestije koje će pridonijeti smanjenju nasilja, sankcioniranju počinitelja i dizanju budnosti i angažmana svih resora na višu razinu nego što je to bilo do sada.Poručio je da je na sastanku s udrugama prije dvije godine, shvatio da samo netko tko je bio žrtva, ili netko tko je pratio žrtvu od prvog do zadnjeg iskustva izlaska iz te traume nasilja, razumije što je dobro, a što nije u sustavu. Pozvao je predstavnice udruga da sastanku pristupe otvoreno kako bi se vidjelo što se još dodatno može učiniti.

Osnivaju se obiteljski odjeli na sudovima

Najavio je da se do kraja godine osnivaju obiteljski odjeli na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, planira izrada očevidnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela iz područja obiteljskog nasilja, te da će se pristupiti izradi posebnog strateškog dokumenta za suzbijanje seksualnog nasilja.

''U tijeku je imenovanje radne skupine a nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, biti će donesen početkom sljedeće godine'', poručio je Plenković.

Podsjetio je da su se u protekle dvije godine, osnovala skloništa za žrtve nasilja u 6 županija u kojima nisu postojala, a da je Vlada uvela 24 satni telefon za podršku žrtvama nasilja te radila na jačanju edukacije svih relevantnih resora.

Plenković je najavio da će nakon sastanka, župani Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije potpisati Ugovor o financijskoj potpori uređenju skloništa za žrtve nasilja u tim županijama. Riječ je o ugovorima sufinanciranim iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva ''Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji''.