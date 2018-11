Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak odlazi u petodnevni radni posjet Kini s ambicioznim ciljem jačanja gospodarskih i političkih odnosa Hrvatske s najmnogoljudnijom zemljom svijeta.

Plenkovića u Kini čeka opsežan program koji uključuje sastanke s najvišim kineskim političkim dužnosnicima, ali naglasak je ipak na razgovorima s čelnicima vodećih kineskih tvrtki, poput China Road and Bridge Corporation koja u Hrvatskoj gradi Pelješki most, te sudjelovanju na gospodarskim forumima i sajmovima. Kako se očekuje, posjet Andreja Plenkovića posjet trebao bi dati novi zamah hrvatsko-kineskim političkim, a osobito gospodarskim odnosima.

"Tijekom razgovora s kineskim dužnosnicima i gospodarstvenicima očekuje se potvrda dobrih odnosa i intenzivnog političkog dijaloga te razgovor o svim aspektima bilateralne suradnje", kako je priopćeno iz premijerova ureda. Riječ je o prvom posjetu Kini i najdužem Plenkovićevom posjetu inozemstvu otkako je u Banskim dvorima.

Tijekom boravka u Kini, hrvatski će premijer posjetiti Peking i Hangzhou, te Šangaj, jednu od gospodarskih prijestolnica Kine u kojoj će, uz kineskog predsjednika Xija Jinpinga i brojne druge svjetske političke i gospodarske uglednike, sudjelovati na otvaranju prvog povijesnog sajma China International Import Expo (CIIE) kojim Kina želi potaknuti svoj uvoz kako bi barem djelomično uravnotežila trgovinsku razmjenu sa svijetom.

U sklopu napora za jačom nazočnošću hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu, na tom će sajmu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) sudjelovati i predstavnici hrvatskog gospodarstva.

Plenković će na sajmu, na forumu 'Trade & Innovation', sudjelovati na panel raspravi zajedno s visokim dužnosnicima Laosa, Kostarike i Italije, te osnivačem Microsofta Billom Gatesom.

U sklopu Plenkovićeva posjeta Hrvatska turistička zajednica (HTZ) otvorit će u Šangaju svoj prvi ured u Kini, a HGK u tome gradu organizira Hrvatsko-kineski gospodarski forum na kojem će s kineskim partnerima predstaviti poslovne i investicijske mogućnosti u Hrvatskoj.

Posjet počinje u Pekingu, potom Hangzhou i Šangaj

Hrvatski premijer svoj posjet počinje u petak u Pekingu gdje će se, u Velikom domu naroda na Trgu Tiananmenu, sastati sa svojim kineskim kolegom Lijem Keqiangom. S njime će razgovarati o bilateralnoj suradnji kao i o suradnji u formatu Kina+16. Hrvatska će 2019. biti domaćin sljedećeg sastanka te inicijative koja promiče intenzivniju suradnju drugog po veličini gospodarstva na svijetu sa zemljama istočne i srednje Europe.

Plenković se susreo s Lijem nekoliko puta u posljednje dvije godine, tijekom summita Kina+16 održanog u srpnju u Sofiji te na sastanku na vrhu ASEM-a (Europa i Azija) koji je održan u listopadu u Bruxellesu.

U Pekingu će također održati radne sastanke s predsjednicima uprava i drugim dužnosnicima golemih kineskih državnih tvrtki China Road and Bridge Corporation, China Railway Group Limited, Norinco i CSIC Shipbuilding Corporation.

Nakon Pekinga, premijer će otputovati u Hangzhou, gdje će se sastati s Che Junom, čelnim čovjekom pokrajine Zhejiang s kojom Hrvatska već ima dinamične odnose u pogledu gospodarske razmjene i poslovnih kontakata. Plenković će također obići i obližnji most Hangzhou Bay u pratnji predsjednika uprave China Road and Bridge Corporation Lu Shana, tvrtke koja je sagradila taj 36 kilometara dugačak most i koja gradi Pelješki most.

U Hangzhou će se sastati i s predsjednikom tvrtke China Aoyuan Group, a sljedeća etapa puta je Šangaj, najveća trgovačka luka na svijetu, gdje će uz brojne svjetske čelnike Plenković sudjelovati na otvaranju sajma China International Import Expo na kojem se očekuje preko 2800 tvrtki iz cijelog svijeta. Na sajmu će sudjelovati i izaslanstvo HGK-a i predstavnici hrvatskih tvrtki.

Tijekom boravka u Šangaju Plenković će održati radni sastanak s predsjednikom tvrtke Huawei za Europu, kao panelist će sudjelovati na forumu 'Trade & Innovation', otvorit će Ured HTZ-a, te sudjelovati na Hrvatsko-kineskom gospodarskom forumu u organizaciji HGK-a.

U izaslanstvu premijera Plenkovića bit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, župan Zadarske županije Božidar Longin, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te Nacionalna koordinatorica za inicijativu Kina+16 Zdravka Bušić, državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman, te ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost Zdenko Lucić. (Hina)