Premijer Andrej Plenković posjetio je Ivanić-Grad i Derežane.

Premijer Andrej Plenković posjetio je novu farmu kokoši nesilica Lukač u Derežanima. Potom se u Ivanić-Gradu, sastao s gradonačelnikom Ivanić-Grada Javorom Bojanom Lešom i županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem, u zgradi Gradske uprave.

Premijer je nakon sastanka komentirao potencijalnu ustavnu krizu i mogući sastanak s Milanovićem.

"Nema nikakvih začkoljica, postoji poštivanje Ustava, zakona koji je na snazi, a sve drugo je politiziranje. Ta tema djeluje nevjerojatno, kao da ide ovako ili onako. Imate Ustav, zakon, propisanu proceduru...javni poziv koji je bio raspisan. Svi koji se iole bave pravosuđem, znaju da je zakon donesen nakon što je SDP jako kritizirao postojeću proceduru. Kada su usvajali zakon, pohvalili su proceduru, sada odjedanput pjevaju drugu pjesmu. Nema nikakvih začkoljica, treba poštivati Ustav, zakon i institut javnog poziva i točka. Ovakva situacija se uopće nije trebala dogoditi. Treba samo poštovati propise koji su na snazi", izjavio je Plenković.

"Ne može to doći na dnevni red Sabora po poslovniku, to ste čuli od predsjednika Sabora", dodao je premijer i komentirao potencijalni sastanak s predsjednikom, odnosno hoće li do njega doći.

"Ne da mi se o tome preko medija komunicirati, tko će koga zvati, čovjek je rekao da će zvati, pa nije...pa šalje poruku preko župana Čačića, sve skupa je realno gledano bizarno", kazao je.

Osvrnuo se i na Zlatu Đurđević, Milanovićev prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda. "Milanovićeva kandidatkinja Zlata Đurđević je četvrta kandidatkinja, kao rezerva", istaknuo je Plenković.

Upitao je što je Zlatu Đurđević sprječavalo da se prije javi za kandidatkinju i ima li neki racionalni argument. "Što je tu problem. Što je problem u proceduri? Zašto uopće ova tema? To se treba pitati. Ovo je tema u kojoj mi ne generiramo problem. Nismo mi strana, strana je Sabor, Državno sudbeno vijeće i predsjednik Republike", naglasio je Plenković.

Damir Juzbašić, ravnatelj Ravnateljstva za robne zalihe RH koji je u utorak napustio Hrvatsku demokratsku zajednicu, predstavio je nezavisnu kandidaturu za gradonačelnika Županje poručivši kako mu je taj grad "draži od bilo koje fotelje".

"Čovjek je išao na unutarstranačke izbore, dobio ih je, onda je doživio neku ozbiljnu dezorjentaciju i istupio iz stranke. Ne znam što je očekivao netko tko je dužnosnik na razini Vlade...ide na izbore, onda malo ugleda svjetlosti pa kaže da se zabunio. To je smiješno. Meni je djelovao relativno suvisao, do sada. On bi se trebao brinuti", komentirao je Plenković slučaj Juzbašića.

Komentirao je i COVID putovnice, rekavši da je moguće da budu u uporabi za aktualnu turističku sezonu.

"Moramo naći mehanizam koji je svima prihvatljiv. Mi smo za to da nađemo zajedničko rješenje koje će nam omogućiti slobodno kretanje. Ovo je ideja Komisije, a procedura će trajati nekoliko mjeseci. Nisam siguran je li realno da budu u uporabi za aktualnu turističku sezonu, ali je moguće", napomenuo je.

"Transparentna procedura"

Plenković je u ponedjeljak komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji će predložiti predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, ocijenivši da ona "nije dio klike koja ne dopušta promjene".

Premijer je ocijenio u ponedjeljak da je procedura za izbor predsjednika Vrhovnog suda transparentna.

"Predsjednik može imati stav o bilo kojoj temi. Međutim, onaj koji odlučuje je li nešto u skladu s Ustavom je Ustavni sud. Ne vidim u čemu je problem da se zakon poštuje", rekao je i dodao kako se očito ide u nekakav "polusukob".

"Polusukob nije iniciran s naše strane niti ima potrebe da do njega dolazi. Znamo proceduru, svi koji su željeli biti predloženi od strane Predsjednika Republike mogli su iskazati svoj interes, to je mogla i profesorica Đurđević. Ne vidim zašto nije", rekao je.

Plenković je kazao kako se predsjednik Milanović nastoji staviti u cipele nekog osvježivača, reformatora Vrhovnog suda, a Vladu nastoji prikazati kao zagovornika statusa quo, što je, kaže, netočno.