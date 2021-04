Premijer Plenković u posjetu je Mariji Bistrici. Premijer je komentirao najnovije zaključke EMA-e o AstraZenece.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na otvorenju Dječjeg vrtića Pušlek u Mariji Bistrici. Uz predsjednika Vlade je ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Premijer je komentirao najnovije zaključke EMA-e o AstraZeneci.

"Postojao je jedan broj slučajeva, no kao što smo i očekivali stav je EMA-e da su koristi koristi od cijepljenja veće od rizika i HZJZ smatra da se može nastaviti cijepljenjem AstraZenecom”, rekao je premijer. Kaže da cjepiva štite od smrtnog ishoda i teških oblika bolesti. Dodaje i da je normalno da kad dođe do brzog razvitka cjepiva, da dolazi i do nuspojava.

Ne misli da cjena AstraZenece ima veze s kvalitetom cijene.

"Normalno je da u brzom procjepljivanju ima određenih nuspojava", kazao je.

Podsjetimo, Europska agencija za lijekove (EMA) u srijedu je zaključila kako se rizik od zgrušavanja krvi nakon cijepljenja AstraZenecom ne može povezati s dobi, spolom ili povijesti bolesti, no naglasila da je to cjepivo i dalje vrijedno u borbi protiv puno opasnijih zdravstvenih posljedica covida-19.

"Na temelju trenutnih dokaza, specifični faktori rizika, poput dobi, spola ili ranijih medicinskih stanja tromboze, nisu potvrđeni. Zgrušavanje se bilježi u svim skupinama", rekla je izvršna direktorica EMA-e Emer Cooke na konferenciji za medije o zaključcima Odbora za procjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) te agencije EU-a.

"Plauzibilno objašnjenje je da je to odgovor imuniteta na cjepiva, kao u slučaju poremećaja zgrušavanja krvi kod lijeka heparina", dodala je.

PRAC je nakon analize zaključio da se "vrlo rijetki slučajevi" zgrušavanja krvi trebaju navesti kao nuspojava cjepiva, a EMA će nastaviti istraživati te pojave.