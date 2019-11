HDZ-ov predsjednik i premijer Andrej Plenković vezano za tzv. WhatsApp aferu i komuniciranje unutar stranke u grupi na toj aplikaciji rekao je u ponedjeljak da nema nikakve afere, već da postoji ono što je normalno i ono što nije.

Na novinarski upit uoči predstavljanja predsjedničke kandidature HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović šteti li stranci da se taj slučaj sada otvara, Plenković je ustvrdio da ne, nego da može samo pomoći stranci i svakome tko je dobronamjeran.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao je da svi trebaju biti odgovorni za ono što se piše u grupama na WhatsAppu i Viberu te na Facebooku.

Sve koji šire govor mržnje i prijete na grupama apsolutno osuđujem i mislim da to nije dobro u današnje vrijeme, poručio je. Ako pogledate kroz medije u posljednjih mjesec dana, vidjet ćete da sam na to upozoravao i HDZ je uvijek demokratska stranka u kojoj možete reći što god želite, iznijeti svoje mišljenje, ali morate poštivati volju većine, dodao je Mikulić.

Na to sam upozoravao i, evo, sad smo došlii u situaciju gdje pojedini članovi šire govor mržnje do prijetnji, mislim da to nije dobro, ali što će i kako će biti pustite da riješimo unutar stranke, rekao je Mikulić novinarima. (Hina)