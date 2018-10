Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je rekao da ne zna imaju li građanske inicijative za raspisivanje dva referenduma dovoljno potpisa i spornim smatra da su takvi podaci 'iscurili'.

''Čekam ministra Kuščevića da sa svojim kolegama i povjerenstvom obavi posao do kraja“, rekao je premijer Andrej Plenković. ''Sporno je što su podaci iscurili i to je jako loše, ako je to uopće istina“, istaknuo je Plenković.

Na pitanje sumnja li iz kojih izvora su mogli iscuriti ti podaci, odgovorio je da ne zna ništa o tomu, ali da bi volio to znati.

Mediji su objavili da nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izbornom zakonu, a ministar uprave Lovro Kuščević je rekao da to nisu informacije povjerenstva koje se bavi provjerom prikupljenih potpisa. Demantirao je i da je on osobno, kao probni balon, plasirao u medije neslužbene informacije o nedovoljnom broju potpisa i rekao da će službeni podaci biti objavljeni sredinom idućeg tjedna. Demantij su uputili i iz Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) koja radi na prebrojavanju potpisa.

Plenković je odgovorio na nekoliko pitanja novinara prije ulaska u Sabor u kojemu brani ministra zdravstva Milana Kujundžića u raspravi o oporbenom zahtjevu za njegovim opozivom.

Na pitanje je li Kujundžić najslabija karika u Vladi jer „resor zdravstva puno troši, a nema reformi“, Plenković je samo kratko rekao: „Pitajte njega“. (Hina)